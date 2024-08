El exfutbolista del Real Madrid que reclama que el Balón de Oro de 2010 lo debería haber ganado él: fue para Messi con Iniesta y Xavi nominados

AP 162

Un exfutbolista de Real Madrid y de la selección de Países Bajos cree de forma firme que el Balón de Oro de 2010 que ganó Lionel Messi no debió ser para el astro argentino. El holandés, por el contrario, piensa que ese galardón anual otorgado por la revista France Football a mejor jugador del año debió ganarlo otro jugador: él mismo. Nos referimos a Wesley Sneijder, mediapunta que vivió su mejor época futbolística en el Inter de Jose Mourinho.

Leo Messi ganó el máximo premio individual del mundo del fútbol en un año en el que el FC Barcelona hizo una buena temporada de títulos. El argentino ganó los mismos trofeos que sus compañeros de equipo Andrés Iniesta y Xavi Hernández a nivel de clubes, pero, sin embargo, no respondió de la misma forma que los españoles en el Mundial de Sudáfrica de 2010. En esa competición internacional, la más importante del mundo a nivel de selecciones, Messi no tuvo una buena participación y quedó fuera en cuartos de final.

Ahora, Wesley Sneijder ha salido de nuevo a recordar al mundo que él debería haber sido quien levantase el trofeo de Balón de Oro del año 2010, correspondiente a la temporada 2009-2010.

El motivo de la queja: lo ganó prácticamente todo

Sneijder fue protagonista de uno de los últimos años gloriosos del Inter de Milán, un equipo de gran trayectoria en el mundo de fútbol. El exjugador del Real Madrid se consagró con una temporada de ensueño en la que levantó Serie A, Copa de Italia, Supercopa de Italia, Mundialito de Clubes y la UEFA Champions League. Precisamente, en esa Liga de Campeones que ganaron eliminaron al FC Barcelona con aquella mítica imagen de celebración de Mourinho en el Camp Nou con la grada alta del estadio, donde se encontraban los aficionados ‘negriazules’.

Además de esa temporada tan buena a nivel de clubes, el jugador holandés tuvo una destacada participación en el Mundial de Sudáfrica, máximo escaparate del fútbol de esa campaña. En esa celebración, el jugador consiguió llegar hasta la propia final, en la que se proclamó subcampeón tras perder en el tiempo añadido con un gol de Iniesta.

Debido a ser campeón de más títulos que Messi y a haber hecho un mejor mundial que él, Sneijder considera que ese Balón de Oro debió haber sido suyo y no del jugador rosarino. A las múltiples preguntas sobre el tema, él tiene clara su respuesta. “Sí”, responde en una entrevista para FAKT a la cuestión sobre si merecía ganar el premio. “No importa, la historia no se puede echar para atrás”, zanja también para quitarle importancia a todo “tras haber pasado más de una docena de años”.

“En la opinión común, tengo el estatus de víctima. Esto me hace feliz y no sé si sería realmente más feliz si hubiera recibido el Balón de Oro”, explica el exjugador. “Lo que siempre soñé con ganar fue la Champions League, no el Balón de Oro, así que de todos modos logré lo más importante”, sentencia para dejar claro que cumplió su máximo sueño futbolístico.

Fuera del top 3, fue cuarto

Las votaciones dejaron fuera de los tres mejores al holandés. La temporada de Andrés Iniesta y Xavi Hernández dejaron a Sneijder sin pertenecer al podio de ese mismo año. Sin embargo, fue uno de los premios más reñidos en los últimos tiempos. Los porcentajes de los cuatro primeros fueron muy ajustados. De Messi, ganador, a Sneijder, cuarto clasificado, tan solo había un 8%.

Hoy en día, es evidente que el que gana la Champions parte con ventaja para hacerse con ese premio. La competición internacional está muy premiada a día de hoy, aunque no es un elemento esclarecedor en su totalidad. No obstante, las grandes citas mundialistas o de Eurocopas también son decisivas en el otorgamiento de estos premios individuales.