Un tribunal absuelve al expresidente de un club de fútbol que obligó a un menor a desvestirse delante de sus compañeros tras una falta

Bernard Bietzer, presidente del club Laxou, y su abogada.

Los equipos de fútbol base y sus dirigentes son un papel clave en el desarrollo deportivo y personal de las nuevas generaciones de chavales. Con una pasión por el deporte, los niños aprenden valores y crean recuerdos que posiblemente no vayan a olvidar en su vida. Sin embargo, hay excepciones en las que no todo son buenas memorias. Este ha sido el caso del club Laxou de Francia, con su ya expresidente y dos jugadores menores de edad.

El máximo dirigente, hasta no hace mucho, ha sido relegado de su cargo tras conocerse la problemática con los dos menores jugadores del club. El mandatario fue denunciado y llevado ante los tribunales por presuntamente hacer que uno de esos niños de 12 años se desnudase fuera del vestuario, mientras los demás compañeros estaban en el terreno de juego.

Tras el paso por los tribunales y las declaraciones de los implicados, el juez ha dictaminado una resolución en favor del presidente del club en forma de absolución general pronunciada. Así, el ex alto cargo del equipo de fútbol queda sin castigo alguno por ese acto en el que él, según lo que publica Le Parisien, “no tenía como objetivo humillarlo”.

Recibe varias denuncias: esto fue todo lo que pasó

Además de ese hecho de presuntamente obligar a desnudarse a un niño de 12 años, Bernard Bietzer también fue investigado por otras dos acciones, una de ellas contra el mismo niño y la segunda sobre otro chico que se encontraba en un campo en el que al parecer no debía estar.

En orden cronológico, el primero de los controvertidos sucesos se dio en el momento en el que el presidente se percató de la presencia de un niño en un campo en el que no tenía que estar. Una imagen que es común, los chicos buscan lugares para poder hacer lo que más les gusta: jugar al fútbol. Sin embargo, el dirigente hizo su función de pedirle que abandonara la instalación, pero no de la forma adecuada. El acusado perdió los papales por completo y se fue derecho a por el niño, con el que tuvo contacto físico. “El presidente viene hacia mí, me agarra por el cuello antes de poner sus puños en mis mejillas y decirme: ‘Estúpido idiota, ¡Escucha las instrucciones!’”, explicó el niño, según recogen los medios franceses.

La segunda de las denuncias va en relación con el niño que se tuvo que desnudar, que antes de eso había sufrido otro conflicto con él. El niño estaba jugando un partido amistoso cuando realizó una entrada peligrosa, por lo que el entrenador decidió sacarle del partido. Ante esta situación, el presidente temía que volviese a entrar al terreno de juego, así que decidió actuar, de mala forma, de nuevo. El máximo responsable del club agarró al chico y lo empujó contra la valla. De forma posterior, le pidió que se desprendiera de su equipación, sin este tener ropa de cambio. La excusa del dirigente fue que “se dio cuenta tarde de que no tenía ropa de cambio”, para posteriormente pedir disculpas si la víctima se lo tomó como una humillación. En cualquier caso, la justicia no ha visto delitos en estos sucesos.