Los mensajes de Dani Alves en redes sociales mientras sigue en libertad provisional: ”Tengo miedo”

Dani Alves deja la prisión Brians 2. (REUTERS/Nacho Doce)

El mundo del fútbol solía ir de la mano del que para muchos es mejor lateral derecho de la historia del fútbol. Sin embargo, ese suceso de violación en Barcelona por el que fue acusado ha hecho que su foco cambie. Ahora, el exfutbolista brasileño Daniel Alves vuelve a estar en el punto de mira por sus últimos movimientos en su perfil de X, antiguo Twitter.

El exjugador del Sevilla, FC Barcelona, Juventus o PSG, entre otros, vuelve a ser tendencia por una serie de mensajes que ahora lanza en redes. El de Juazeiro, Bahía, es protagonista de una serie de textos en la que muestra reflexiones en las que Dios es el principal protagonista. Así, Alves ha volcado su cuenta de X con diferentes posts personales y citas de otras cuentas que suben contendido relacionado con la religión cristiana.

Libertad provisional, ausencia y vuelta a redes

Tras el pago en marzo de la fianza impuesta -un millón de euros- el acusado de violación en aquella noche en Barcelona disfruta de su primer verano fuera del centro penitenciario Brians 2, en el que se encontraba de forma provisional.

Por razones de seguridad, Alves no puede abandonar el país, por lo que su día a día sigue estando en Barcelona. Allí continúa su vida en una de las mansiones que tiene en propiedad, en una zona de gran nivel económico que, además, comparte con algún excompañero, como Gerard Piqué, y con nuevos jugadores de la plantilla culé. No obstante, los viajes a las islas españoles se han sucedido este verano. Su pareja es tinerfeña, por lo que pasaron una pequeña estancia en Canarias, y también por Baleares anteriormente.

Dani Alves interrumpe sus románticas vacaciones en Mallorca para cumplir su cita con la Justicia. (Europa Press)

Estaba siendo un verano de calma en el que el brasileño se había mantenido alejado de las redes sociales. Tras los hechos acontecidos, mucha fue la gente que se había echado encima de Alves para mostrar su enfado, por lo que decidió distanciarse de internet. Miles de mensajes en redes se podían ver al conocerse el delito del que se encuentra acusado, y del que todavía no hay sentencia firme. Después de esa ausencia momentánea en redes, sorprendió como su biografía cambiaba a “hombre de negocios” para, meses después, regresar a la actividad en X.

En su regreso, ha dejado impactado al mundo con sus post religiosos en los que muestra tener miedo de lo que se le avecina. Al menos así lo muestra una de las publicaciones que ha reposteado en su propio perfil. “Dios, tengo miedo delo que se viene”, comienza el texto de la imagen que ha compartido el brasileño.

En otra publicación, el brasileño ha querido mostrar su agradecimiento a Dios por todas las cosas que le ha brindado a pesar de él haberle fallado. “Dios te dice: ¿Por qué dudas de mí? ¿Acaso te he fallado alguna vez? Yo no te he dejado, ni te dejará jamás, confía en mí, confía en que yo cumpliré mis promesas en tu vida”, expone el tuit.

Otro compartido religioso de Alves en X