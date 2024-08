Vuelta a España: este es el dinero que gana un ciclista que gana una etapa

🚀 Wout van Aert goes on the move! The Belgian tries to close the gap to Soler as the race enters the final 10km



¡Se mueve 🇧🇪 @WoutvanAert! El belga se lanza en la persecución de Soler dentro de los últimos 10 km. #LaVuelta24 pic.twitter.com/anmBbCMP7z