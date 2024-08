¿Ha cumplido España los pronósticos de medalla en los Juegos Olímpicos?: Así ha sido la primera semana para la delegación española

Los deportistas españoles Diego Botin y Florian Trittel celebran su oro en vela (EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER)

España llegaba a los Juegos Olímpicos bajo un aura de éxito. Tras haber arrasado en las competiciones previas a la cita olímpica disputadas en Europa y en el mundo, todos los pronósticos apuntaban a que se repetiría la gesta en París. Todo hacía pensar que la delegación española conseguiría superar su mejor medallero hasta la fecha: las 22 medallas de Barcelona 92. Una semana ha pasado desde que se llevara a cabo la ceremonia inaugural y comenzaran a sonar los pistoletazos de salida de las primeras competiciones, una semana donde ha habido medallas, sí, pero, ¿tantas como se esperaban? ¿Se han cumplido los pronósticos iniciales?

Unos días antes de que comenzara la cita parisina, el medio francés L´Equipe realizó una predicción de todas las medallas que conseguiría cada país, entre ellos España. En concreto, este medio daba un total de 32 medallas para los españoles. Una elevada predicción que se reparte en 9 oros, 5 platas y 18 bronces. Las primeras preseas ya han caído para los españoles, que actualmente se encuentran con cinco bajo el brazo: tres bronces (Fran Garrigós, Álvaro Martín y Pau Echaniz) una plata (María Pérez) y un oro (Diego Botín y Florian Trittel).

Las medallas de oro

Las previsiones del medio francés y las competiciones previas a la cita olímpica hacían pensar que era posible, que España arrasaría en todas las competiciones. Lo cierto es que hasta el momento, ha habido muchos casos en algunas disciplinas en las que la medalla estaba, a priori, asegurada, pero finalmente no ha sido posible. Entre los oros, el medio francés señalaba a Alberto Fernández en tiro, pero no ha podido ser, dado que el español se quedó a las puertas de subir al podio. En marcha apuntaba que también obtendría el oro en la categoría masculina y, aunque no ha sido posible, Álvaro Martín sí ha conseguido un bronce. La corona de campeones en dobles de tenis masculino tampoco será posible, después de que Nadalcaraz cayera eliminado en cuartos.

El resto de oros para España eran en el relevo mixto en 20km marcha que todavía no se ha disputado; en fútbol femenino que actualmente se encuentran en cuartos; en individuales de tenis con Carlitos Alcaraz, que está en la final y waterpolo masculino que todavía les quedan varias rondas por delante.

Las medallas de plata y bronce

María Pérez ha clavado las predicciones y ha conseguido la plata en los 20 km marcha. Sin embargo, Fátima Gálvez no ha podido sumar una presea al medallero español en trap de tiro, aunque estuvo a punto de rozar el podio. El resto de predicciones apuntan a que Emmanuel Reyes Pla conseguiría la plata en boxeo, hasta el momento no se sabe que presea alcanzará, lo que es seguro es que tendrá una tras asegurar su pase a semifinales. Y en fútbol masculino que han conseguido el pase a semifinales.

Respecto a las medallas de bronce. Fran Garrigós en judo cumplió los pronósticos. A Diego Botín y Florian Trittel también les daban un tercer puesto, pero han conseguido mejorar las expectativas y se han colgado la medalla de oro. Además, Jaime Canalejo y Javier García eran una de las apuesta a presea en el remo de dos sin timonel, pero cerraron la competición en un quinto puesto y el podio se les esfumó. A Aleix García y Rodrigo Conde les ocurrió exactamente lo mismo, un quinto puesto les dejó sin medalla. El equipo de tiro con arco mixto han caído eliminados ante India. El resto todavía están por decidir, dado que el K4-500 de piragüismo y el C1-200 y C2-500 de la misma disciplina todavía no se ha disputado. La natación artística, el triple salto de atletismo y el taekwondo todavía no han comenzado y el dobles de tenis femenino ha caído en semifinales, pero todavía tienen opción de conseguir el tercer puesto.

Todavía resta una semana por delante donde cualquier cosa puede ocurrir. Pueden llegar las sorpresas y conseguir medallas en aquellas disciplinas donde no se espera. Cabe destacar, además, que ni Carolina Marín ni Ana Peleteiro estaban en la mira del medio francés, a pesar de ser dos de las grandes bazas de la delegación española de conseguir una presea. Hay opciones. Es posible. Y la esperanza todavía está viva, al menos para conseguir las 22 medallas de Barcelona.

Javier Pérez y Adrián Vicente, representantes masculinos de España en Taekwondo en los Juegos Olímpicos de París 2024.