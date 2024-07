Marc Cucurella cumple su promesa y se tiñe el pelo de rojo

El jugador de la selección española Marc Cucurella (REUTERS/Wolfgang Rattay)

Durante los torneos internacionales o de gran repercusión es habitual que algunos jugadores hagan apuestas o promesas de cosas que harían si llegasen a ganar el título que se encuentran disputando y eso es lo que hizo Marc Cucurella. En una entrevista ante los medios de comunicación le preguntaron que es lo que haría si España ganara el torneo internacional y este afirmó que se teñiría el pelo de color rojo. Dicho y hecho. El defensa de la selección española ha cumplido su promesa y ha pasado de ser castaño a pelirrojo.

El defensa de la selección española ha conquistado a todos los aficionados, tanto el de los que ya le conocían como el de aquellos que lo descubrieron en el torneo europeo. Su personalidad carismática, sus bailes y bromas y su buen humor han hecho del jugador una estrella tanto dentro como fuera de la pista. Una faceta que no es desconocida para los aficionados del Chelsea, dado que al poco de aterrizara en el club inglés, los aficionados le dedicaron una canción: “Cucurella, Cucurella. He eats paella. He drinks Estrella... His hair is fucking massive”. Una canción que popularizó un tiktoker durante la Eurocopa: “Cucu, Cucurella Cucu, Cucurella. Se come una paella, se bebe una estrella, Haaland tiembla, que viene Cucurella, Haaland tiembla, toma una galleta..”

Marc Cucurella (imagen de instragram de Marc Cucurella)

Lo cierto es que este buen humor le llevó a una apuesta con la prensa. Durante la concentración en el torneo europeo prometió que si España salía campeona de Alemania se teñiría el pelo de rojo. Fue tras la final cuando Cucurella confirmó que se teñiría el pelo, después de que su mujer lo adelantara en una entrevista. “Va para adelante, hay que apechugar. Ya estoy pensando a ver cómo me lo hago”. Y lo ha hecho, es un tono más tirando a granate, pero podemos confirmar que el defensa es un hombre de palabra.

“Cucu, Cucurella”

Del pelo rojo a su canción durante la celebración en Cibeles. Marc Cucurella ya había interpretado la popular canción del tiktoker para sus compañeros en el vestuario y tras ello quiso dedicársela a todos los españoles. Fue en Cibeles, cuando Álvaro Morata, al más puro estilo Pepe Reina fue presentando uno a uno sus compañeros y campeones de la Eurocopa y cuando llegó el turno del defensa el mismo alegó: “Sabía que me lo ibais a pedir”.

Sin un ápice de vergüenza, frente a los miles de aficionados que se dieron cita en Cibeles, el lateral izquierdo volvió a pasarse el juego al entonar su canción, esa que un tiktoker hizo viral durante la Eurocopa. Y es que, tras lograr llevarse el título, pocas cosas hay que Marc no se atreva a hacer. Y, como suele decirse, lo prometido es deuda y el defensa ha cumplido su promesa.