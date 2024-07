Hola, Real Madrid, adiós, PSG: el discurso con sabor a disculpa de Mbappé y el borrón y cuenta nueva de los madridistas

Kylian Mbappé durante su presentación como nuevo jugador del Real Madrid en el Santiago Bernabéu (REUTERS/Juan Medina)

El discurso de Kylian Mbappé durante su multitudinaria presentación con el Real Madrid ha tenido un tinte de disculpa. El delantero sabe que lo ha hecho mal con el club blanco. Ha rechazado al “equipo de sus sueños” hasta en tres ocasiones. El francés lleva años asegurando que vestir la camiseta blanca es un sueño que tiene desde que es pequeño, pero cuando ha tenido oportunidad de hacerlo ha emitido un ‘no’ a Florentino. Y no una ni dos, sino hasta en tres ocasiones. Él lo sabe y, por ello, a su manera, ha querido entonar una especie de mea culpa en su primera toma de contacto con los madridistas.

“Quiero dar las gracias al presidente por la confianza en mí desde el primer día. Pasamos por muchas cosas, pero quiero decir gracias”, afirmaba el francés. Con estas palabras, sin decir nada, lo decía todo. Mbappé es consciente que le ha dicho que no en varias ocasiones al presidente del Real Madrid y, a pesar de ello, Florentino siempre ha ido tras él, siempre le ha perdonado sus rechazos y ha buscado la forma de sumar a esta estrella a su plantilla. En 2017, con el delantero ya en el Mónaco deslumbrando a media Europa con su fútbol a sus 18 años, Florentino Pérez llamó a su puerta. El club blanco, por el que quería fichar Mbappé, ofreció 180 millones de euros. Sin embargo, a pesar de tener prácticamente cerrado el acuerdo, finalmente se decantó por el Paris Saint-Germain (PSG).

Ese fue el primer rechazo al club, aunque en ese momento no tuvo tanto impacto en el equipo blanco ni en la afición, pero lo que vino después sí. “Gracias a todos los madridistas porque desde hace muchos años me dan mucho cariño y por eso quiero darles las gracias por estar aquí hoy. Quiero cumplir otro sueño, el de estar a la altura de la historia de este club. Me voy a dejar la vida por este club y este escudo”. Con estas palabras durante la presentación, Mbappé ha querido comenzar a ganarse el perdón de la afición, esa a la que ha desilusionado y a la que ha roto el corazón varias veces en los últimos años.

En el verano de 2021, el Real Madrid volvió a posar su objetivo en el delantero francés. Tan solo le quedaba un año para acabar su contrato con el PSG y los blancos decidieron que era el momento de tratar de ficharle. Sin embargo, Al-Khelaifi ni se inmutó y ni siquiera llegó a contestar a la oferta. El catarí no estaba dispuesto a dejar escapar a su estrella y pensaba, al menos, mantenerle hasta el fin de su contrato. Un año después, con el contrato vencido, pensaron que sería la oportunidad perfecta, pero el delantero ejecutó toda una traición al club blanco. Dio su palabra a Florentino de que firmaría por el Real Madrid, pero en el último momento se echó atrás y renovó con el PSG.

Kylian Mbappé junto a Florentino Pérez (AP Photo/Andrea Comas)

La reconciliación con los aficionados

Tras este último rechazo, la afición comenzó a perder el interés por el astro galo. La ilusión que siempre habían mostrado los madridistas se resquebrajó. Y Kylian lo sabe. Por ello, no quiso perder la oportunidad durante su presentación en el Bernabéu de demostrarles que estaba dispuesto a darlo todo por ellos. “Hoy estoy aquí para ser uno de vosotros. Este día significa mucho para mí, significa mucho estar en el club de mis sueños y en el club más grande de la historia”. Y concluía al más puro estilo Cristiano Ronaldo: “Uno, dos, tres, Hala Madrid”.

Aunque lo cierto es que la afición ha respondido de la mejor de las maneras. Con un estadio abarrotado, gritos de “Mbappé, Mbappé” y peticiones de que se besara el escudo, los madridistas han dado por zanjado el pasado y han preferido hacer borrón y cuenta nueva para dar una cálida bienvenida a su nueva estrella.

El discurso de Mbappé en su presentación en el Real Madrid.