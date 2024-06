España-Georgia: siete partidos... y una victoria para el país caucásico

La selección española, entrenando en grupo. (J. J. Guillén/EFE)

La selección española ha cerrado una fase de grupos perfecta: todos los partidos ganados -el único equipo en conseguirlo- y ningún gol encajado. Y, tras unos días de descanso, La Roja pone rumbo a Colonia para disputar este domingo su encuentro de octavos de final de la Eurocopa, donde se verá las caras con Georgia.

El equipo de Mamardashvili se clasificó por primera vez en su historia, a la fase eliminatoria de la competición. Los georgianos se impusieron a la Portugal de Cristiano Ronaldo por 2-0. Y, pese a que mucha gente da como favorita a España, no bajan los brazos.

De hecho, el portero del Valencia comentaba el viernes 28 a la Agencia EFE que Khvicha Kvaratskhelia, jugador del Nápoles y estrella de la selección, “es mejor que toda España”. El guardameta añadía: “Yo no voy a decir que vamos a ganar, pero sí que vamos a luchar y veremos que pasa”. Sin embargo, y pese a la confianza que han ganado durante la fase de grupos, la hemeroteca no les ayuda.

El portero de Georgia Giorgi Mamardashvili atiende a los medios. (Alberto Estévez/EFE)

España y Georgia son viejos conocidos

Ambas selecciones se han visto las caras en siete ocasiones. Los españoles se han impuesto en seis de los partidos, los dos últimos choques en las fases clasificatorias recientes para la Eurocopa. Georgia ha ganado una única vez, precisamente en el único partido no oficial entre ambas. En 2016, España y Georgia se vieron las caras en un amistoso en Getafe. Tornike Okriashvili, actual jugador del SK Dinamo Tiflis, marcó el único gol del encuentro cinco minutos antes del descanso.

Todo parece inclinar la balanza para los españoles. En los dos encuentros de las fases previas de la Eurocopa, los de Luis de la Fuente se impusieron, y de forma amplia. En Tiflis, los georgianos no pudieron hacer gran cosa y encajaron hasta siete goles. Morata marcó un hat trick, aunque también hubo tiempo para que Dani Olmo, Nico Williams y Lamin Yamal metieran sus tantos. Se les complicó tanto el partido que hasta Solomon Kverkvelia marcó en propia puerta.

Morata celebra un gol ante Italia. (Carmen Jaspersen/Reuters)

El 19 de noviembre de 2023 se volvieron a enfrentar, esta vez en el José Zorrilla de Valladolid. Un Robin Le Normand providencial abrió el marcador en el minuto cuatro de partido. Aunque Khvicha Kvaratskhelia empató tan solo seis minutos después, Ferran Torres anotó el 2-1 y Luka Lochoshvili, jugador de Georgia, terminó de cerrar el marcador para los españoles, de nuevo en propia puerta.

Las otras tres veces que se ha vivido un España-Georgia ha sido en las fases de clasificación para un Mundial, tanto el de 2014 como el de 2022. En ninguna ocasión, la exrepública soviética ha logrado imponerse.

Quién puede salir de titular

A pesar de los cambios que hizo Luis de la Fuente en el partido contra Albania, todo apunta a que España repetirá el once de los primeros partidos. David Raya hizo muy buen papel en su primer partido como titular. No obstante, la titularidad de Unai Simón no parece estar en duda, y menos con la posibilidad de llegar a una tanda de penaltis.

En la defensa, Carvajal parece estar asegurado. El que fue MVP de la final de la Champions ha demostrado tener una buena conexión con Lamine Yamal por la banda derecha. Junto a él podrían estar Laporte, que ya está recuperado, después de firmar una muy buena actuación contra Albania; Le Normand y un Cucurella que ha sacado su ‘prime’ en esta Eurocopa.

Rodri, Pedri y Fabián Ruiz serán los encargados de dar movilidad al balón en el centro del campo. Lamine Yamal y Nico Williams serán los encargados de dar la verticalidad y rapidez que está caracterizando a la selección actualmente. Y, por último, Morata, el capitán, que podrá seguir aumentando su número de goles.

La selección de Georgia celebra tras ganar a Portugal. (Georgi Licovski/EFE)

Por parte de los georgianos, tras los buenos resultados del pasado miércoles 26, es muy probable que calque su once titular. Es decir: Mamardasvilli en la porteria. Kakabadze, Gvelesiani, Kashia, Dvali y Lochoshvili, como defensas. En el centro del campo irían Chakvetadze, Kiteishvili y Kochorashvili. Y, finalmente, Mikautadze (pichichi de la Eurocopa hasta ahora) y Kvaratskhelia de delanteros.