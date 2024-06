Aston Martin ya advierte a Alonso: “Tenemos que aguantar así”

El piloto español Fernando Alonso (REUTERS/Thomas Coex)

“Espero las mejoras, pero ya lo hicimos el año pasado y a principios de este año, así que no vamos a prometer nada. Trabajaremos duro. Cuando lleguen ‘mejoras’ no las anunciaremos, y si funcionan las disfrutaremos. Es el momento de poner cosas en la pista y dejar de prometer cosas”, fueron las palabras del piloto de Aston Martin, Fernando Alonso, tras su 12ª posición en el Gran Premio de España -mismo escenario en el que logró su última victoria en la disciplina en 2013-. Tanto Alonso como su compañero Lance Stroll quedaron fuera de los puntos.

Desde Aston Martin, piden paciencia al español mientras tratan de afrontar, lo más rápido posible, los problemas de la temporada. Conscientes de que algunos de los puntos débiles del monoplaza, como el subviraje en las curvas largas, no son fáciles de eliminar, todavía quedan esperanzas. El conjunto británico, aunque espera algunas actualizaciones antes de la parada estival, reconoce que la situación es más compleja que eso.

Este fin de semana se celebrará el Gran Premio de Austria, la segunda cita del triplete, antes de afrontar dos carreras consecutivas en Hungría y Bélgica. El jefe de Aston Martin, Mike Krack, asegura que encontrar tiempo en este ajetreado calendario es lo complicado: “Ese es uno de los problemas que hay. Tenemos cinco carreras en seis semanas”.

“Hemos entendido bastantes cosas después de Mónaco y de Imola, y de Canadá también, donde sumamos 14 puntos, por cierto, con el mismo coche, pero se trata de arreglar [los problemas]. No tienes tiempo. Ese es el principal problema en este momento. Así que tenemos que aguantar así, sacar lo mejor del coche cada fin de semana y traer estas piezas lo más rápido posible”, continuaba el jefe de la escudería.

¿El momento de que las mejoras funcionen?

El equipo no ha conseguido, hasta el momento, dar con la tecla de las actualizaciones, puesto que no han terminado ofreciendo buenos resultados para sus pilotos. Sin embargo, todavía mantienen la esperanza en que esas mejoras lleguen pronto y marquen, realmente, la diferencia, sentimiento que comparte Alonso. “Comparto su optimismo. Por lo que he visto, es alentador. Está claro que nos entendemos mejor que antes. Eso es también lo que nos da confianza de cara al futuro. Seguiremos trayendo piezas en cuanto estén listas, a partir de las próximas carreras. Así que no debemos centrarnos solo en Hungría, sino intentar mejorar lo más rápido posible”, aseguraba Krack.

“Es muy conocedor de cómo funciona la Fórmula 1, de cómo opera. Así que, aunque no sea paciente, sabe que fabricar piezas lleva su tiempo. Así que está al día de todo y ahora nos toca a nosotros entregarlas”, concluyó el dirigente, mostrándose seguro de que el propietario Lawrence Stroll comparte esta esperanza y confía en el equipo.

Fernando Alonso, piloto con la racha de sequía más significativa

Con una gran diferencia respecto al segundo piloto de esta lista, Fernando Alonso es el hombre que más carreras atraviesa sin ganar con un total de 190. Posee dos mundiales en su trayectoria, el primero conseguido en 2005 y el segundo de ellos, en 2006. Siempre ha sido y sigue siendo uno de los nombres más laureados entre los pilotos, sin embargo, para recordar su última victoria en la máxima categoría automovilística, hay que remontarse al Gran Premio de Barcelona de 2013, hace 11 años. Después de esto, y de conducir una serie de Ferraris y McLaren poco competitivos, optó por dos años sabáticos hasta que regresase a Alpine en 2021, y después a Aston Martin, con quien todavía busca su próxima victoria. El mejor resultado fue en Qatar 2021, donde el asturiano logró una tercera posición.