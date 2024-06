Horario y dónde ver la Eurocopa hoy, 21 de junio: partidos Eslovaquia-Ucrania, Polonia-Austria y Países Bajos-Francia

Mbappé en el entrenamiento con Francia (Lisi Niesner, REUTERS)

Después de siete días de competición y 18 partidos, este viernes sigue el fútbol en Alemania. España fue la única que logró sumar los tres puntos ayer contra Italia. Menos suerte tuvieron en el grupo C, el Eslovenia-Serbia y el Dinamarca-Inglaterra, que acabaron empatados. Serbia forzó el 1-1 en el minuto 95 con un gol de Jović de cabeza y con ese punto los de Dragan Stojkovic se mantienen vivos en su grupo pese a ir últimos.

Inglaterra tampoco lo pasó bien contra la Dinamarca de Eriksen. Harry Kane fue el encargado de anotar el tanto inglés tras la asistencia de Kyle Walker, lateral derecho del City. Aunque poco les duró la alegría, Morten Hjulmand, que milita en las filas del Sporting de Portugsl, empató el partido y cerró el marcador antes del descanso. Estos resultados dejan abierto el grupo C hasta la última jornada. Actualmente lo lidera Inglaterra, pero solo con cuatro puntos, seguido de Dinamarca y Eslovenia, ambos con dos puntos, y, a la cola, los serbios.

La Ucrania de Lunin no baja los brazos

Después del tropiezo de Ucrania en la jornada uno contra Rumania (3-0), el partido de hoy puede su última oportunidad de no despedirse de la Eurocopa en fase de grupos. No obstante, no lo va a tener fácil contra una Eslovaquia que se puede marchar como líder a la última jornada y volver a meterse en octavos como en 2016.

Los eslovacos vienen de ganar en la jornada uno a una Bélgica nada acertada de cara al gol. Esos tres puntos les colocan como segundos de grupo empatados con los rumanos. Peores perspectivas tienen los ucranianos que encaran esta jornada con cero puntos. Además, Lunin que apuntaba a ser el arma secreta de ese equipo, no deslumbró en su primer partido y encajó tres tantos.

Lunin tras el partido contra Rumanía (Mohamed Messara, EFE)

Polonia y Austria, un partido a vida o muerte

Con cero puntos sumados, ambas selecciones necesitan ganar hoy si quieren luchar por ser uno de los cuatro mejores terceros, o incluso robarle el segundo puesto a Países Bajos o Francia. Se verán las caras en el Estadio Olímpico de Berlín, recinto por el que ya ha pasado España y que, además, será el escenario de la final

Países Bajos y Francia luchan por ser los primeros

Después de hacer sus deberes en la jornada uno, las que partían como favoritas del grupo D se verán las caras en un partido que puede ser decisivo de cara a pasar de ronda. Francia parece tener ventaja frente a los de Koeman: de los últimos ocho encuentros los azules se han llevado siete victorias, incluidos los dos partidos de clasificación para esta Eurocopa, donde quedaron 4-0 y 1-2.

¿A qué hora ver los partidos de la Eurocopa del 21 de junio?

El octavo día de competición comienza hoy viernes y será el ecuador de la jornada dos. Será el turno del grupo D y E:

Eslovaquia - Ucrania (Grupo E): 15:00 horas (Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf)

Polonia - Austria (Grupo D): 18:00 horas (Estadio Olímpico, Berlín)

Países Bajos - Francia (Grupo D): 21:00 horas (Red Bull Arena, Leipzig)

¿Dónde ver los partidos de la Eurocopa del 21 de junio?

El partido que abrirá el día de hoy, el Eslovaquia - Ucrania se podrá ver a través de los canales La2 y Teledeporte. No obstante, tanto el partido de Polonia - Austria como el de Países Bajos - Francia se emitirán en La1. Los tres partidos, así como el resto de los encuentros, se podrán disfrutar también a través la plataforma de TVE, RTVE Play.