Rubiales se defiende desde República Dominicana: “El dinero de mis cuentas es producto de mi trabajo y de mis ahorros”

Entrevista de Rubiales en 'El Objetivo'.

Uno de los protagonistas más buscados de las últimas semanas ha hablado por fin. Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ha concedido una entrevista al programa El Objetivo de LaSexta desde República Dominicana, país en el que se encuentra ahora mismo a sabiendas de que cuando vuelva a España será detenido, ya que se le investiga por presuntos contratos irregulares durante su etapa al frente de la RFEF.

El exfutbolista tiene previsto regresar a nuestro país el próximo 6 de abril, pero antes ha concedido esta entrevista al programa presentado por Ana Pastor, desmintiendo varias de las informaciones que se están dando a conocer en España. La entrevista se emitirá el miércoles 3 de abril a las 22:30 h y en el avance Rubiales ya ha dejado unos titulares contundentes.

Te puede interesar: La Guardia Civil registra el alojamiento de Rubiales en República Dominicana

“¿Por qué estoy yo hoy aquí? Estoy aquí para decir que es mentira que yo haya pegado una mordida con pisos aquí. Que es mentira que tenga un equipo de béisbol aquí. Han dicho que tengo uno, no sé si con la intención de decir que estaba desviando dinero de alguna manera. Que es mentira también que haya pegado un pelotazo en Cabo Verde, algo que se ha afirmado así. Que es mentira que yo tenga terrenos para la construcción de hoteles en Arabia Saudí”, ha asegurado.

A lo que añade: “Todo eso es lo que se ha dicho. Yo, lo que dice la jueza, lo que haya investigado la UCO, no lo sé porque... no sé si tienen relación directa (espero que no) filtraciones con algunas afirmaciones que han hecho medios. Las afirmaciones que han hecho los medios y el dinero que yo tenía en mis cuentas no tienen nada que ver. El dinero de mis cuentas es producto de mi trabajo y de mis ahorros”.

Te puede interesar: ‘Tarjeta Roja’: el documental sobre Luis Rubiales que él mismo ha acordado hacer con una productora estadounidense

Los audios con Nene y el beso no consentido a Jenni Hermoso

Durante la entrevista, el expresidente de la RFEF también ha hablado de los audios que mantuvo con el exjugador Nene, donde hablaban de la posibilidades de negocio en República Dominicana y Arabia Saudí. “¿El presidente de la RFEF tiene que vivir en un burbuja fuera de la sociedad? Si mañana un periodista va a un país, conoce a un amigo que tiene hoteles y le dice ‘aquí se puede invertir’.... creo que es lo más normal del mundo”, considera Rubiales.

El exfutbolista también ha hablado acerca del beso no consentido a Jenni Hermoso durante la entrega de medallas tras el partido de la final del Mundial de Australia. Una polémica que le costó el cargo al frente de la Federación y por la que actualmente tiene una causa abierta en la que la Fiscalía pide dos años y medios de presión para él por un delito de agresión sexual y otro de coacción. Respecto a esta cuestión, Luis Rubiales ha asegurado, en respuesta a las preguntas de Ana Pastor: “Si eso es una coacción, cualquier conversación puede ser una coacción”. Tras ello, la periodista cuestiona: “Después de todo lo que ha pasado, de que usted esté inmerso en un proceso judicial, ¿su defensa es atacar a Jenni Hermoso? A lo que Rubiales responde: “Yo creo que su manera de calificar mis palabras es manipuladora”.