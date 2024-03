El ingeniero clave en los Mundiales de Alonso con Renault también se moja sobre su futuro en la F1: “Es el hombre”

Fernando Alonso en el GP de Australia (REUTERS/Jaimi Joy)

Todo apunta a que la estabilidad de la parrilla de la Fórmula 1 este 2024 va a saltar por los aires en 2025. Un año en el que se esperan multitud de cambios en la alineación del campeonato, puesto que buena parte de los pilotos terminan contrato con sus actuales escuderías. Las más importantes del Mundial están en el punto de mira debido al movimiento bomba que se produjo antes de que arrancase el presente curso: Lewis Hamilton dejará Mercedes cuando concluya el año y pasará a engrosar las filas de Ferrari.

Al llegar el heptacampeón del mundo a la Scuderia, Carlos Sainz se quedará, inevitablemente, sin sitio en el equipo italiano. Esta circunstancia convierte al único hombre ajeno a Red Bull capaz de arañar victorias recientes en uno de los grandes nombres propios del mercado de fichajes. Uno en el que también tiene un protagonismo muy señalado el otro español de la parrilla, nada menos que una de las grandes leyendas del Gran Circo. Es así porque el compromiso de Fernando Alonso con Aston Martin expira, en principio, una vez que se corra la última carrera de esta temporada.

Todavía no está nada claro en qué quedará el futuro del dos veces ganador del título en la F1. Lo que sí ha verbalizado Magic es que le gustaría dejar todo resuelto antes del verano. Por deferencia a su actual marca, tanto si continúa a los mandos de uno de los monoplazas de Aston Martin como si decide marcharse a otro box. En ese sentido, los rumores cada vez son más insistentes con respecto a la identidad de los dos gigantes que parecen estar especialmente detrás de Alonso: Mercedes y Red Bull.

Es inevitable que se cuestione qué puede hacer Alonso a aquellas personas que han jugado un papel clave en sus éxitos pasados. Es el caso de Pat Symonds, el principal ingeniero con el que contaba Renault cuando el asturiano alcanzó la gloria de la mano de los franceses en 2005 y 2006. Estos días, el británico ha mostrado una postura muy clara en relación con cuál puede ser el siguiente paso a seguir por el que fuera uno de los grandes con los que ha podido trabajar, junto a Ayrton Senna y Michael Schumacher.

¿Dónde ve a Alonso uno de sus ingenieros más prestigiosos?

Symonds, que es el director técnico de la F1 en su conjunto desde hace algunos años, ha concedido una entrevista al pódcast oficial de la competición, Beyond the Grid, en el que opina que Toto Wolff acertaría si lleva a Alonso a Mercedes. “Sí, le pondría, claro. Le valoro mucho. Creo que es increíblemente rápido”, aseguró, añadiendo: “Si estuviese buscando el mejor resultado posible para 2025 y para que me ayude con mi nuevo coche de 2026, Fernando es el hombre”.

Por lo tanto, el también ex de Toleman, Manor y Williams cree que Alonso sería una solución algo cortoplacista para los de las flechas plateadas. “George (Russell) lleva allí ya un par de años y está pensando en qué puede hacer de cara al futuro. Fernando, por su parte, ya lo ha demostrado todo. La gente siempre subestima el valor de la continuidad, es algo muy importante, y para asegurarte de ello, tienes que mantener a tus pilotos mucho tiempo. Si fuese Toto, le ficharía, pero también estaría pensando en mis futuros movimientos, porque tienes que mirar más allá”, opinó Symonds.

Esta figura destacada en los títulos de Alonso ya se ha prodigado en elogios hacia él en anteriores ocasiones. “Tiene una habilidad fabulosa y hay que recordar que, aunque sólo ha ganado el campeonato dos veces, ha terminado segundo muchas. Cualquiera de esas en las que fue segundo, no estuvo lejos de ganar. Podría haber sido cinco veces campeón mundial, pero fue el destino”, llegó a afirmar sobre él hace unos meses.