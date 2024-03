¿El ‘gurú' de Red Bull y Alonso trabajando juntos? La multimillonaria oferta de Aston Martin para hacerlo realidad

Fernando Alonso junto a Adrian Newey y Max Verstappen en el podio del GP de Canadá 2023 (REUTERS).

La rumorología en torno a los fichajes para 2025 se ha vuelto una constante desde que se oficializó la llegada de Hamilton a Ferrari. El movimiento desencadenará un efecto dominó cuya especulación está a la orden del día. Por el momento, Sainz, al que le ha quitado Lewis el asiento, deberá buscar equipo, Mercedes un nuevo piloto primera espada, y Verstappen tampoco tiene claro su futuro en Red Bull debido a las tiranteces de su padre con Christian Horner y Checo Pérez no tiene el volante asegurado tras los irregulares resultados obtenidos. La prensa alemana y uno de sus expilotos, Ralf Schumacher, aseguran que el posible fichaje de Fernando Alonso por Red Bull en 2025 puede estar ya muy avanzado.

“Horner Siempre ha sido un gran admirador suyo”, ha afirmado Ralf en Sky Sports F1. “Parece que tiene serias intenciones de firmar a Alonso para el año que viene, para tener otro piloto fuerte si Verstappen deja el equipo. Existen estos rumores y las fuentes son bastante buenas”, añade. “Si Red Bull le diera un coche con el que pudiera ganar… ¡Claro que Alonso lo querría! Y ya se ha visto lo que ha hecho este fin de semana, lo rápido que ha sido, cómo cambiaba de marcha, cómo impidió que Russell le adelantara… Sabe lo que quiere y creo que encajaría bien”, explica.

No obstantes, Aston Martin, lejos de aceptar dicho destino, se centra en crear un monoplaza fiable para que Alonso decida permanecer con ellos. “El plus que Fernando aporta al equipo es ejemplar. No es ningún secreto que queremos seguir trabajando con él. Es importante ofrecerle un paquete rápido para que crea en este proyecto y en este equipo. Hablaremos en las próximas semanas”, confiesaba hace unos días Mike Krack. Y para lograr este objetivo, la escudería británica parece dispuesta a tirar de chequera para realizar el fichaje definitivo que les permita retener al asturiano.

Según informa la prensa alemana, la escudería Aston Martin está tanteando la incorporación del director técnico de Red Bull Adrian Newey para ponerse al frente de su estructura técnica la próxima temporada. Unos rumores que se han visto reforzados por la cena que Lawrence Stroll, dueño de la escudería británica, y Newey compartieron durante el Gran Premio de Arabia Saudí. La empresa no es tarea sencilla porque sus emolumentos son elevados -se habla de 15 millones de euros- y tiene libertad a la hora de trabajar. Y bien ganado se lo tiene claro, viendo el RB19, el más dominante de la historia, o el RB20 de este año, o los cuatro de Vettel entre 2010 y 2013, o antes los McLaren de Hakkinen, los Williams de los 90...

Admiración mutua

Aston Martin, según la prensa alemana, habría realizado una astronómica oferta para hacerse con los servicios del gurú de la Fórmula 1, que además, mantiene buena relación con Fenrnado. El pasado mes de diciembre, Newey aseguró que uno de sus debes es no haber podido trabajar junto a Fernando. “Alonso es alguien con quien siempre he querido trabajar- Lamento que eso nunca haya sucedido porque tengo un respeto tremendo por Fernando. En 2013, hubo una breve conversación entre los dos durante el GP de Spa, pero desafortunadamente, nunca llegó a producirse una colaboración”, admitió. “Es uno de los pilotos que siempre dan más del coche que tienen”.

La admiración es recíproca, como queda reflejado en el prólogo del libro de Newey escrito por Fernando. “Es el responsable de que 19 pilotos en dos décadas no hayan ganado Mundiales, es un privilegio haber coincidido con él en esta etapa”. Aston Martin ya ha fichado a varios ingenieros de renombre, como lo son Dan Fallows, Mike Krack o Tom McCullough entre otros, pero el fichaje de Newey sería la pieza final a un rompecabezas que va tomando forma y que llevaría al equipo de Alonso al primer nivel.