Chilavert ataca de nuevo a Vinicius: “Llora delante de las cámaras de Netflix cuando él es el primero que agrede a los rivales”

Vinicius rompe a llorar en plena rueda de prensa (captura de televisión).

Chilavert vuelve a la carga. “Pan y circo, el primero que insulta y ataca a los rivales es él. Que no sea maricón, el fútbol es para hombres”, escribió en la red social “X”, antes conocida como Twitter. Tres días han pasado de una declaración lamentable que, para más inri, llega procedente de un exfutbolista que conoce cómo es la profesión. Y apenas 72 horas después, el emisor de ellas, José Luis Chilavert, exjugador que pasó por el Real Zaragoza entre otros, vuelve a atacar al jugador brasileño del Real Madrid.

“¿Por qué fue fuerte lo que le dije a Vinicius? ¿Por tener sentido común? ¿Por qué se pone a llorar?”, empieza preguntándose el exportero. “Dijo que quiere que los negros puedan vivir mejor, ¿entonces los blancos qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que suicidarnos? ¿Cómo es el tema? No hay que tergiversar las cosas” termina diciendo en su primera intervención durante la entrevista con Splendid AM, radio radio argentina. La discriminación existe en Argentina, en Francia, en el mundo. A mí cuando llegué desde Paraguay me decían muerto de hambre, que estaba robando la plata. Busquen los insultos del público argentino”, argumenta.

Vinicius no pudo aguantar las lágrimas al hablar de racismo

Aunque aquello solo explicaba el contexto y pronto iba a querer contextualizar sus palabras: “Lo que puse en mi Twitter es que el fútbol es para hombres. Cuando en Paraguay decimos que no sea un maricón no es despectivo para nada. Las cámaras de Netflix estaban ahí y se pone a llorar, ¿qué le queda a un morocho que gana 300 dólares y tiene que darle de comer a 4 hijos? Él juega en el Real Madrid. Aparte es el primero que agrede a los rivales”.

Una crítica que vuelve a reabrir dejando una pregunta al jugador: “Cuando la policía brasileña mató a palos a los hinchas argentinos y de Boca, ¿Dónde estaba Vinicius que es un ejemplo de los líderes de Brasil? Le pegaron a los chicos, mujeres y veteranos. Cuando te pegan ellos está todo bien, pero después vos les faltás el respeto y empiezan a llorar”, concluye.

Palabras de Vinicius

Pocas veces un partido amistoso había levantado tanta expectación. Vivía tranquila la selección española en Las Rozas, pero consciente de que la tensión estaba llamando a la puerta. “Es sólo la décima vez que nos enfrentamos a Brasil, imaginaros si es importante. Podría ser la semifinal o la final de una Copa del Mundo”, aseguraba Luis de la Fuente. Aunque por más que se empeñase en centrar el partido en el ámbito deportivo, los focos apuntan hacia otra dirección: el racismo y Vinicius. El futbolista brasileño se derrumbó en plena rueda de prensa previa al España-Brasil al expresar cómo él y su familia están viviendo la lucha contra el racismo.

“Recibir insultos es algo bastante triste, es algo que pasa aquí en cada partido, en cada día. Cada denuncia mía me pone muy triste. Pero como a todos los ‘negros’ que están en el mundo… Es algo triste. Esto es algo que está sucediendo… No solo en España, también en el mundo… A mi padre también le pasaba, escogían a un blanco antes que a un negro. Es algo que noto, y lucho porque me han escogido a mí… Lucho para que en el futuro próximo no le vuelva a pasar a nadie”. Fue el momento más intenso de una comparecencia sincera en la que el futbolista brasileño se abrió sobre lo que suponen los ataques racistas que sufre en los estadios de España.