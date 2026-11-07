España

Resultados ganadores del Super Once del 7 noviembre

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Con Súper Once puedes ganar desde los tres aciertos. (Infobae)
Con Súper Once puedes ganar desde los tres aciertos. (Infobae)
Guardar

¿Participaste en el sorteo 5 de las 21:15 horas de Super Once y quieres saber si resultaste ganador? Aquí te dejamos los resultados de la lotería realizada este sábado 7 de noviembre, dados a conocer por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

PUBLICIDAD

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora del Super Once

Fecha: 7 noviembre.

Tipo: Sorteo 5 de las 21:15 horas.

Combinación ganadora: 01 05 06 08 16 19 28 30 35 37 39 41 43 44 64 71 74 75 76 81.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)
¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

PUBLICIDAD

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

¿Cuánto puedes ganar jugando Super Once?

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceSuper Once EspañaLoterías de EspañaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Con las loterías de Juegos Once no solo podrías ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Las renuncias a ascender se disparan entre los militares ante el coste de cambiar de destino

El Observatorio de la Vida Militar contabilizó 1.215 desistimientos en 2025, frente a 455 un año antes, y reclama mejorar los incentivos económicos y las ayudas a la movilidad

Las renuncias a ascender se disparan entre los militares ante el coste de cambiar de destino

Los restos mortales de 67 de las 69 víctimas del accidente de Urda ya han sido entregados a sus familias

Los trámites consulares mantienen pendientes los traslados de dos ciudadanos extranjeros identificados

Los restos mortales de 67 de las 69 víctimas del accidente de Urda ya han sido entregados a sus familias

Pedro Sánchez se compromete a reforzar la sanidad en El Hierro y convocar de urgencia la Comisión Interministerial de Inmigración

Fernando Clavijo ha reclamado un plan coordinado con recursos, medidas concretas y plazos de ejecución ante la presión migratoria en Canarias

Pedro Sánchez se compromete a reforzar la sanidad en El Hierro y convocar de urgencia la Comisión Interministerial de Inmigración

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 4

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 4
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las renuncias a ascender se disparan entre los militares ante el coste de cambiar de destino

Las renuncias a ascender se disparan entre los militares ante el coste de cambiar de destino

Los restos mortales de 67 de las 69 víctimas del accidente de Urda ya han sido entregados a sus familias

Pedro Sánchez se compromete a reforzar la sanidad en El Hierro y convocar de urgencia la Comisión Interministerial de Inmigración

Pedro Sánchez vuelve a hablar del presidente de Argentina en la precampaña española: “No vamos a permitir que Milei defina qué es el socialismo”

Coche eléctrico y frío: trucos para que la calefacción no te robe autonomía

ECONOMÍA

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre las empresas que comunican los turnos de trabajo por WhatsApp: “El preaviso mínimo es de cinco días”

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre las empresas que comunican los turnos de trabajo por WhatsApp: “El preaviso mínimo es de cinco días”

Los ciberataques a supermercados y bancos de sangre en Europa: todo lo que se sabe y lo que aún falta por aclarar

España crece gracias a la inmigración, pero no logra elevar su productividad ni los salarios

Ismael Fernández, asesor financiero: “No mires ni un piso hasta que tengas la respuesta a estas cuatro preguntas”

Alfonso Muñoz, funcionario y divulgador, revela el momento perfecto para solicitar la jubilación anticipada: “Mira si te interesa trabajar todo un año para ganar 122 euros más”

DEPORTES

A qué hora es el ‘half-time show’ de la NFL en Madrid: Manuel Turizo pondrá la música al descanso en el Santiago Bernabéu

A qué hora es el ‘half-time show’ de la NFL en Madrid: Manuel Turizo pondrá la música al descanso en el Santiago Bernabéu

La NFL vuelve a Madrid: horarios y actividades para vivir el ambiente antes del Falcons-Bengals en el Santiago Bernabéu

El crowdfunding para la familia de Jesús de Miguel supera los 100.000 euros con varias aportaciones de futbolistas: “Todo irá destinado a su hijo, su mujer y sus padres”

NFL Madrid 2026: cortes de tráfico este fin de semana, dónde aparcar para verlo y transporte público disponible

La NFL aterriza en el Bernabéu mientras el fútbol americano crece en España hacia la profesionalización a través del deporte escolar: “El futuro está en los colegios”