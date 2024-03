Las dos semanas de locura de Carlos Sainz: quirófano, sesiones de radiofrecuencia, cámara hiperbárica y victoria en Australia

Carlos Sainz durante la celebración en el podio del GP Australia (REUTERS).

“Esto es increíble. La vida es como una montaña rusa. Forza Ferrari”. De esta forma libera Carlos Sainz toda la tensión de las últimas semanas. Acaba de ganar en Australia y pone el broche así a catorce días en los que ha pasado por los estadios posibles. Hace 14 días retorcía de dolor en un hospital de Yeda tras ser víctima de una repentina apendicitis de la que fue operado de urgencia. La coyuntura no sólo le impidió correr en Arabia, sino que también comprometió sus opciones en la siguiente carrera, Australia. Pero suele decirse que la adversidad es el terreno previo a la épica, un momento en el que se alcanzan las cotas más altas de resiliencia. Y Sainz lo humanizó en las Antípodas.

El Smooth Operator volvió a sonar, tercera vez, una por cada victoria de Carlos. La de Australia se gestó desde el inicio. Con una salida rápida y sin incidencias en la que Carlos se empeñó en no perder la estela del Red Bull de Verstappen, que mantuvo la posición. Pronto abrieron hueco con el resto de pilotos, la cosa sólo iba con ellos. Y Sainz no esperó ni al segundo intento para tumbar al piloto al que nadie se había acercado hasta ahora en 2024. Abrió el DRS y pasó.

Del quirófano al podio

“A veces la vida es genial. Del podio a la apendicitis, la remontada, la victoria… Ha sido una montaña rusa. Lo adoro y estoy muy contento. Empecé el año con la noticia de la no renovación de Ferarri, fue un bajón también con la recuperación de la operación, llego a Australia y gano. Me he sentido algo rígido, en lo físico no ha sido lo más fácil del mundo. He podido gestionar los neumáticos y no ha sido una de las carreras más duras por suerte”. Su padre, Carlos Sainz Sr, ha sufrido junto a su hijo durante todo este tiempo: “Tiene mucho mérito por meterse dos sesiones de cámara hiperbárica cada día, nosotros le hemos apoyado en todo momento, pero, al final, es él quien gira el volante”, explica.

Carlos Sainz Jr ha implementado innovadoras técnicas de recuperación para apresurar su regreso a las pistas. Entre sus métodos se encuentra el uso de una máquina desarrollada con tecnología INDIBA, destacada por ser compacta y fácil de manejar, que Sainz ha utilizado tanto en su tiempo libre en el hotel como al inicio del día en el circuito. Esta herramienta, que emplea ondas de radiofrecuencia, favorece los procesos naturales del cuerpo para la regeneración de tejidos, disminución de edemas, mejora de cicatrices y ofrece un efecto analgésico para el alivio del dolor postoperatorio.

Durante su estancia en Melbourne, Sainz trabajó en conjunto con su fisioterapeuta Pierluigi Della Bona y otro especialista que viajó desde España específicamente para asistirlo. Su plan de recuperación incluyó sesiones en una cámara hiperbárica, tecnología ampliamente reconocida entre atletas de elite, especialmente futbolistas, por sus beneficios en la oxigenoterapia. Esta práctica facilita la curación de heridas al incrementar la cantidad de oxígeno en la sangre, lo que reduce la hinchazón y mejora la defensa contra infecciones.

Además, los resultados de este tratamiento fueron potenciados mediante el uso de un dispositivo adicional traído desde España, cuyas características no se detallaron, pero que complementó de manera efectiva el proceso de recuperación del piloto. Estas intervenciones representan un enfoque multidisciplinario hacia la recuperación física en el deporte de alto rendimiento, resaltando la importancia de la innovación tecnológica y la personalización del tratamiento según las necesidades específicas de cada deportista.

La utilización de la tecnología INDIBA y la terapia de oxigenación hiperbárica subrayan la evolución de las metodologías de recuperación, aportando herramientas valiosas para que atletas como Carlos Sainz puedan volver a su actividad con un riesgo minimizado y en el menor tiempo posible. Pero no se engañen, la operación de apendicitis no ha sido el golpe más duro que se ha llevado Sainz. Durante el invierno, sin razones deportivas existentes, la escudería italiana confirmó a Hamilton para ocupar el asiento de Carlos en 2025. No obstante, el español no ha tenido ni una mala cara, ni unas declaraciones fuera de tono, nada. Es más, cuando enfilaba los metros finales pidió por radio que Leclerc se juntara a él para celebrar juntos el doblete del equipo. Carlos habla sobre el asfalto.