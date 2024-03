El Barcelona tritura al Atlético y Joao Félix vuelve a consumar su venganza

Joao Félix celebra su gol en el Metropolitano (EFE).

Nadie como un ex para dar donde duele. Y eso es así en todo el mundo, también en Madrid, donde se supone que no te le puedes encontrar. Es ley de vida y de fútbol. Joao Félix le quitó la razón a Isabel Díaz Ayuso -Vol.2- cuando se dejó ver por el área para rematar a placer el centro de Lewandowski, quien posteriormente puso tierra de por medio error de Rodrigo de Paul en la salida de balón mediante. Fermín cerró una goleada que permite al Barcelona asaltar la segunda plaza y apurar sus opciones de Liga y hacen caer al Atlético de los puestos Champions.

Joao Félix sólo participó diez minutos cuando su equipo se jugaba media temporada hace seis días ante el Nápoles. No estaban De Jong, Pedri ni Gavi, y Xavi decidió darle al portugués los últimos minutos de partido. Pero en el Metropolitano fue titular, que era lo único importante para él. Ya saben, un jugador de días, no de temporadas. Del mismo modo que en Montjuic, el técnico azulgrana volvió a utilizar su carta para mezclarse en la baraja del Atlético y, como en el choque de ida, desempolvar el mejor fútbol coral. Y eso que el bebé vino de nalgas. Christenten sentía problemas a cinco minutos de que iniciara el choque y Fermín tuvo que prepararse a contrarreloj.

El Atleti salía sin Koke, sin Griezmann, con Reinildo de vuelta y la izquierda con Lino y Riquelme, el segundo por delante. En el Barcelona, Cubarsí y Fort salieron de la partida y Lamine cedió su hueco a Joao Félix, a quien su exafición o afición, uno no sabe bien como referirse con los jugadores cedidos, no pudieron silbar hasta el minuto diez. Porque literalmente no tocó balón alguno hasta el mencionado momento. Eso sí, luego se desquitó. Llamativo que de sus seis goles en Liga, un tercio hayan sido contra el Atlético. Hasta que consumara su segunda venganza, azulgranas y rojiblancos parecían haberse intercambiado los papeles.

Fueron los de Simeone los que salieron más verticales y subiendo la línea para presionar alto. El ímpetu colchonero no se tradujo en ventaja por un dedo que separó el disparo de Barrios y porque Morata estaba en posición ilegal cuando Araujo cometió penalti. Sí, de nuevo adelantado a la defensa. El fútbol es eso que pasa entre fuera de juego y fuera de juego de Morata. En ese instante el rumbo del partido sólo tenía una dirección. El Atlético mordía y el Barcelona aguantaba. Los azulgranas la pedían al pie, como si hubiesen borrado de su CPU que al fútbol también se juega atacando los espacios. Sólo Raphinha amenazaba la zaga rojiblanca con incursiones en solitario por banda derecha, pero con apenas dos córners como resultado positivo para su equipo

Noticia en ampliación.