Colocar corchos de vino en las macetas de interior: para qué sirve y cómo usarlo para controlar el riego

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Colocar un corcho de vino en la maceta puede parecer una forma simple de seguir la humedad, pero no constituye un método fiable para decidir cuándo regar una planta de interior. El material tiene baja permeabilidad al agua y su textura no refleja necesariamente la humedad que existe en la zona donde están las raíces.

El truco se ha difundido en las redes sociales como una alternativa para controlar el riego del potus y de otras especies de interior. La idea consiste en enterrar parcialmente un corcho natural y tocarlo de vez en cuando: si permanece húmedo, el sustrato conservaría agua; si está seco, sería momento de regar. Sin embargo, ese criterio puede inducir a errores. Un corcho puede secarse en la parte expuesta al aire mientras el sustrato conserva humedad en profundidad. También puede quedar húmedo por el contacto con una zona puntual de la maceta, aunque el resto de la tierra ya requiera agua.

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El corcho natural procede de la corteza del alcornoque y posee células cerradas, con aire en su interior. Esa composición explica su baja densidad, su flotabilidad y su capacidad para actuar como tapón de botellas. Pero el agua puede atravesarlo en pequeñas cantidades, y por eso el estado de un corcho no funciona como una medición precisa de la humedad del sustrato ni del agua disponible para las raíces.

Otra práctica habitual consiste en colocar corchos enteros o cortados en la base de una maceta, con la intención de crear una capa de drenaje, pero los especialistas en jardinería desaconsejan aplicar ese método, al igual que ocurre con piedras, grava o trozos de cerámica. Las capas de materiales gruesos en el fondo pueden elevar la zona de sustrato saturado. En lugar de facilitar la salida del agua, el cambio brusco entre la tierra y una capa de corchos puede retener humedad sobre esa separación y acercarla a las raíces. Para recipientes grandes, el corcho puede utilizarse fuera de la maceta, como apoyo para elevarla unos centímetros de una bandeja o de una superficie plana. Así se evita que los orificios queden bloqueados y que el fondo permanezca en contacto con agua acumulada. La maceta debe quedar estable y no inclinarse.

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De estas formas, nuestras plantas estarán más saludables

El uso seguro del corcho en las macetas

Si se reutilizan corchos cerca de las plantas, deben ser de corcho natural, no sintéticos. Es aconsejable limpiarlos, secarlos y revisar que no tengan restos de vino, moho o adhesivos. No conviene enterrarlos como medidores de humedad ni usarlos como relleno permanente en el fondo de la maceta, pero pueden servir como recurso de reutilización para elevar macetas ligeras o para proyectos decorativos.

El método más útil es introducir un dedo unos centímetros en el sustrato. Si la tierra aún se siente húmeda, es preferible postergar el riego. Otra referencia es el peso de la maceta. Una planta recién regada resulta más pesada que una con el sustrato seco. Con el tiempo, esa diferencia permite identificar el momento adecuado para aportar agua sin depender de un calendario fijo.

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El riego debe humedecer todo el sustrato hasta que el excedente salga por los orificios inferiores. Luego conviene vaciar el plato o recipiente decorativo para que la base de la maceta no quede sobre agua estancada. También influye el tipo de contenedor. Las macetas de plástico conservan la humedad durante más tiempo, mientras que las de barro sin esmaltar permiten una mayor evaporación. La luz, la temperatura, la ventilación y el tamaño de la planta modifican la frecuencia necesaria.