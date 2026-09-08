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Calendario escolar 2026-2027 de Extremadura: inicio del curso, festivos y vacaciones

Los estudiantes extremeños serán de los últimos de España el volver a las clases

Varios niños de camino a la escuela, a 7 de septiembre de 2026, en Madrid (España). (Carlos Luján/Europa Press)
Varios niños de camino a la escuela, a 7 de septiembre de 2026, en Madrid (España). (Carlos Luján/Europa Press)
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Este 7 de septiembre, los estudiantes han comenzado a volver a las aulas. La puerta de los colegios, centros educativos y universidades ha vuelto a retomar su ajetreo habitual, tras tres meses de descanso. Sin embargo, todavía algunas comunidades autónomas no han tenido su regreso a las clases.

Los alumnos de Asturias, la Comunidad Valenciana o Baleares todavía podrán disfrutar de unos días más de vacaciones antes de meterse de lleno en la rutina de libros de texto y cuadernos. Las familias, no obstante, ya llevan días comprando el material escolar para tenerlo todo listo antes del inicio del curso.

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Lo mismo ocurre con Extremadura, donde los estudiantes serán de los últimos de España en tener su vuelta al cole, que este año se presenta como la más cara de la historia: las familias deberán pagar una media de 429,28 euros por niño, según las conclusiones del informe anual realizado por Banqmi, comparador financiero de iAhorro.

Varios niños de camino a la escuela, a 7 de septiembre de 2026, en Madrid (España). (Carlos Luján/Europa Press)
Varios niños de camino a la escuela, a 7 de septiembre de 2026, en Madrid (España). (Carlos Luján/Europa Press)

¿Cuándo empiezan las clases en Extremadura?

Las clases en Extremadura comienzan este jueves 10 de septiembre para los estudiantes del segundo ciclo de Educación Infantil, de Educación Primaria, de Educación Especial y de Educación Secundaria Obligatoria. Mientras tanto, los alumnos tanto del primer como segundo curso de Bachillerato volverán a las aulas el viernes 11 de septiembre.

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Con respecto a la Universidad de Extremadura, el periodo lectivo comienza este miércoles 9 de septiembre, aunque el inicio de las clases está estipulado para un día después, el jueves 10 de septiembre.

Festivos y vacaciones escolares en Extremadura

Aunque todavía no han comenzado el curso, serán muchos los estudiantes que ya estén pensando en las vacaciones o en el próximo festivo, deseosos de algunos días más de descenso.

El Gobierno de Extremadura ha designado dos periodos no lectivos durante este curso. En primer lugar, el de Navidad, que comprenderá los días del 23 de diciembre de 2026 al 7 de enero de 2027, ambos incluidos. En segundo lugar, el de Semana Santa, que irá del 22 de marzo al 29 de marzo de 2027, también ambos inclusive. Con respecto a los festivos, los estudiantes extremeños podrán disfrutar de los siguientes:

Se acerca el reinicio de las clases y aquí están algunas claves para volver
  • Lunes 12 de octubre de 2026, Fiesta Nacional de España.
  • Lunes 2 de noviembre de 2026, por el día de Todos los Santos, que este año cae en domingo.
  • Lunes 7 de diciembre de 2026, por el Día de la Constitución Española, que este año cae en domingo.
  • Martes 8 de diciembre de 2026, Día de la Inmaculada Concepción.
  • Viernes 29 de enero de 2027, Día del Docente. Este festivo no se aplicará a los Conservatorios Oficiales de Música, que tendrán el 23 de noviembre de 2026, Día de Santa Cecilia.
  • Lunes 8 de febrero y martes 9 de febrero de 2027: Carnavales.

No disfrutarán, sin embargo, del Día de la Fiesta del Trabajo, el 1 de mayo de 2027, pues este año cae en sábado y no se pasa al lunes, como sí ocurre con los festivos que coinciden con el domingo, como el Día de Todos los Santos y el Día de la Constitución Española.

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