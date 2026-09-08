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‘MasterChef Celebrity Legends’ expulsa a su primer concursante en un programa lleno de sorpresas: Antonio Banderas y los primeros favoritos

El programa de La 1 ha empezado este lunes con un primer expulsado en sus cocinas

Juan José Ballesta en 'MasterChef Celebrity Legends' (RTVE).
Juan José Ballesta en 'MasterChef Celebrity Legends' (RTVE).
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MasterChef Celebrity Legends ya ha abierto las puertas de sus cocinas. La nueva apuesta de RTVE recupera a 15 rostros conocidos que ya conocen la presión del talent culinario y que regresan con una cuenta pendiente: conseguir el triunfo que se les escapó en su primera participación. El estreno de este lunes, 7 de septiembre, dejó claro desde el principio que esta segunda oportunidad no iba a ser sencilla. Y es que, aunque algunos concursantes comenzaron pisando fuerte, uno de ellos tuvo que abandonar las cocinas en el primer programa.

Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Marta Sanahuja volvieron a ponerse al frente del jurado para recibir a un grupo muy heterogéneo. Anabel Alonso, Bibiana Fernández, Edu Soto, Florentino Fernández, Paz Vega, Santiago Segura, Juanjo Ballesta, Juan Betancourt, David Bustamante, Ruth Lorenzo, Mala Rodríguez, María Escoté, Marina Rivers, Pocholo y Manuel Díaz ‘El Cordobés’ forman el elenco de esta edición especial.

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Desde el primer reto quedó patente que haber pasado anteriormente por el concurso no garantiza nada. Los aspirantes se enfrentaron a una Caja Misteriosa cuyo contenido escondía un ingrediente poco habitual: corazones, tanto de origen animal como vegetal. Cada concursante tuvo que utilizarlos en una elaboración libre, incorporando al menos tres variedades.

La primera prueba permitió descubrir rápidamente quiénes podían convertirse en los nombres fuertes de la edición. Marina Rivers consiguió sorprender con un arroz que recibió elogios por su punto, mientras Mala Rodríguez convenció con un postre que los jueces llegaron a describir como una auténtica “fantasía”. Anabel Alonso también destacó con su paté y Juanjo Ballesta consiguió defender una combinación que gustó al jurado.

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Pero hubo una concursante que terminó sobresaliendo por encima del resto: María Escoté. La diseñadora presentó una elaboración de pasta que dejó muy buenas sensaciones y terminó convirtiéndola en la mejor de la prueba.

Los concursantes de 'MasterChef Celebrity Legends' (RTVE).
Los concursantes de 'MasterChef Celebrity Legends' (RTVE).

Su victoria tuvo además un componente solidario. Como recompensa, recibió 4.000 euros para donar a la organización que eligiera y decidió destinarlos a la Fundación Aladina, dedicada a apoyar a niños y adolescentes con cáncer. La diseñadora no pudo ocultar la emoción al conocer el destino de su premio: “No me lo creo. Van para la Fundación Aladina, que trabaja con niños enfermos”.

Escoté reconoció que aquel momento ya había hecho que regresar a las cocinas mereciera la pena. “Solo por esto estoy feliz de haber vuelto a las cocinas”, afirmó, aunque quiso mantener los pies en el suelo porque sabe que todavía queda mucho concurso por delante.

Málaga recibe a las leyendas con Antonio Banderas

La competición se trasladó después hasta Málaga, ciudad que ejerce como Capital Europea de la Cultura Gastronómica en 2026. Los jardines de la antigua Real Fábrica de Tabacos acogieron una prueba de exteriores en la que los aspirantes tuvieron además un anfitrión de excepción: Antonio Banderas.

Los concursantes se dividieron en dos equipos capitaneados por Santiago Segura y Florentino Fernández. Ambos grupos tuvieron que reproducir un menú diseñado por los chefs Cristina Cánovas y Diego Aguilar para un centenar de invitados de Antonio Banderas. El cocinado puso a prueba la capacidad de organización de los aspirantes y evidenció que la experiencia previa no evita los nervios.

Los concursantes de 'MasterChef Celebrity Legends' y Antonio Banderas (RTVE).
Los concursantes de 'MasterChef Celebrity Legends' y Antonio Banderas (RTVE).

El equipo azul consiguió imponerse y Santiago Segura celebró así su primera victoria como capitán. Pero la sorpresa llegó también a nivel individual: Pocholo fue elegido como el mejor aspirante de la prueba. El empresario recibió el reconocimiento con su habitual desparpajo: “Ha sido un honor, pero es que soy así”.

Juanjo Ballesta se convierte en el primer expulsado

La última prueba puso a los concursantes ante un reto todavía más exigente. Antes de ponerse a cocinar, tuvieron que participar en una sesión de lanzamiento de hacha en la que podían obtener ventajas o penalizaciones. Juanjo Ballesta no tuvo suerte y acabó con diez minutos menos de cocinado. Después llegó el reto culinario: preparar su propia interpretación de la conocida ensalada líquida de la chef Begoña Rodrigo, utilizando al menos tres variedades de lechugas y hortalizas.

Mientras María Escoté y Marina Rivers demostraron mayor seguridad durante la elaboración, Juanjo se mostró perdido y no consiguió dar con el resultado que esperaba. Su plato terminó entre los peor valorados por el jurado y, finalmente, Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Marta Sanahuja pronunciaron el nombre del primer expulsado de esta edición: Juanjo Ballesta.

Juan José Ballesta en 'MasterChef Celebrity Legends' (RTVE).
Juan José Ballesta en 'MasterChef Celebrity Legends' (RTVE).

El actor recibió la decisión con una mezcla de decepción y buen humor. “No se puede saber de todo, me ha tocado diez minutos menos y una cosa que no controlaba”, explicó tras conocer su destino. Ballesta aseguró que marcharse tan pronto le dejaba una espina clavada, aunque quiso quedarse con la parte positiva de la experiencia. “No siempre se puede ganar, lo importante es saber perder, disfrutarlo”, señaló.

El actor también recordó el cariño que siente por el programa y por sus compañeros: “Me hacía mucha ilusión volver. Yo aquí me siento como en mi casa”. Antes de abandonar definitivamente las cocinas, incluso se atrevió a señalar a su favorito para llevarse la victoria: Manuel Díaz ‘El Cordobés’. “Me encantaría que ganara Manuel. Sé que va a ser difícil, pero te conozco como si te hubiera parido. Ponte las pilas y dale caña”, le dedicó.

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