Un piloto español lidera un entrenamiento nocturno de la OTAN contra drones en Estonia

Un piloto español se prepara en la cabina de un avión de combate durante un ejercicio de la OTAN en Polonia. (EMAD)

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España participa en ejercicios cercanos a la frontera rusa con mucha frecuencia a través de las misiones de la OTAN. Hace pocos días, volvió a asumir el liderazgo de uno de ellos. Un piloto español del Destacamento Aéreo Táctico (DAT) ‘Ámbar’ dirigió un ejercicio multinacional nocturno de la Alianza frente centrado en la defensa contra drones en el espacio aéreo de Polonia.

El capitán Jorge Robayna Sahagún asumió la función de director de la misión aérea, conocida en la estructura aliada como Mission Commander. Desde ese puesto coordinó la participación de las aeronaves y las capacidades de los los países durante las distintas fases previstas. La operación, desarrollada desde la base aérea de Amari, en Estonia, reunió a medios de España, Polonia, República Checa, Francia y Turquía, además de un avión de alerta temprana de la Alianza.

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Un caza McDonnell Douglas F-18 Hornet del Ejército del Aire vuela sobre el mar bajo un manto de nubes iluminado por el sol. (Ejército del Aire)

El ejercicio con liderazgo español

Los cazas EF-18M españoles desplegados en Estonia participaron en un ejercicio centrado en la localización, identificación e interceptación de aeronaves no tripuladas. Los aviones partieron de la base aérea de Amari, cruzaron el espacio aéreo de los países bálticos y llegaron a una zona de adiestramiento en Polonia. La operación reunió capacidades aéreas, sistemas de mando y control y personal de los distintos. La actividad se desarrolló en condiciones nocturnas.

Los EF-18M del Destacament Ámbar utilizaron de forma integrada el radar de a bordo, el pod de designación de objetivos, el sistema de mira instalado en el casco y las gafas de visión nocturna. El uso conjunto de estos equipos permitió ensayar la localización e identificación de los drones y las maniobras necesarias para interceptarlas. La misión contó con el respaldo de aeronaves y sistemas de control de los países participantes, además de un avión de alerta temprana AWACS de la OTAN, que aportó vigilancia aérea y capacidad de detección.

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Los cazas españoles efectuaron prácticas de repostaje nocturno en vuelo con un avión cisterna. Esta maniobra permite incrementar la autonomía de las aeronaves y prolongar su presencia en una zona de operaciones, aunque exige coordinación entre las tripulaciones de los aviones receptores y la aeronave que suministra el combustible. Robayna Sahagún, como director de la misión aérea, se encargó de ordenar las fases de la operación, coordinar las capacidades disponibles y comprobar que se cumplieran los objetivos previstos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles, que España se va a sumar a la misión de la OTAN con fuerzas terrestres avanzadas en Finlandia para proteger la región ártica. (Moncloa)

España en la defensa aérea del Báltico

La operación requirió la intervención de todo el personal del destacamento español. El equipo de operaciones participó en el planeamiento y la coordinación; las tripulaciones prepararon y ejecutaron el vuelo, y los especialistas de mantenimiento aseguraron la disponibilidad de los aviones antes de la salida desde Amari. La aplicación de procedimientos comunes permitió conectar aeronaves, recursos de vigilancia y sistemas de mando de los distintos aliados, además de compartir información durante la misión nocturna.

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El Destacamento Aéreo Táctico Ámbar está desplegado en Estonia dentro de la misión de Defensa Aérea del Báltico. Las Opciones Flexibles de Disuasión complementan el sistema permanente de Defensa Aérea y contra Misiles Integrada de la OTAN, que incluye los servicios de Alerta de Reacción Rápida. Tras finalizar las maniobras sobre Polonia, los EF-18M regresaron a la base aérea de Amari, desde la que España mantiene su contribución al dispositivo aliado en la región.