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El mapa del mundo que conocemos podría estar a punto de cambiar: la ONU votará si adoptar una nueva versión que refleje el tamaño real de África

La proyección de Mercator exagera la superficie de zonas como Europa, Rusia o Groenlandia

El mapa que más se utiliza actualmente distorsiona las proporciones de muchos países. (Magnific)
El mapa que más se utiliza actualmente distorsiona las proporciones de muchos países. (Magnific)
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Si observamos un mapa del mundo, veremos que Groenlandia se presenta con un tamaño similar al del continente africano. Mediante esta representación, podríamos pensar que este mastodonte helado perteneciente a Dinamarca ocupa más de 30 millones de kilómetros cuadrados en los que solamente viven cerca de 56.000 persona.

Sin embargo, esto no es realmente así. La superficie real de Groenlandia es de 2.1 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, ¿por qué en la mayoría de los mapas que utilizamos se presenta como similar en tamaño a África?

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La clave se encuentra en que la proyección que utilizamos, la de Mercator —cartógrafo flamenco que introdujo el diseño en el año 1569, aunque este fue perfeccionado posteriormente—, aumenta la distorsión cuanto más alejada esté una región del ecuador. Así, Europa, Norteamérica, Groenlandia y Rusia se muestran considerablemente más grandes de lo que son, mientras que África, Sudamérica o la India parecen mucho más pequeñas en comparación con estos lugares.

El mapa Equal Earth refleja de una forma más proporcionada las superficies de los países. (Equal Earth)
El mapa Equal Earth refleja de una forma más proporcionada las superficies de los países. (Equal Earth)

Esto, sin embargo, podría estar a punto de cambiar. La Asamblea General de la ONU votará este viernes una resolución presentada por Togo que insta a abandonar este mapa tradicional y adoptar uno nuevo que refleje con mayor precisión el tamaño real de los países. De obtener un resultado positivo, no implicaría la prohibición de la proyección de Mercator por completo, pero sí se solicitaría a gobiernos, escuelas, organizaciones internacionales y empresas tecnológicas que adoptasen la versión Equal Earth.

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“Un mapa nunca es neutral”, ha señalado en un comunicado el ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación e Integración Africana y Togoleses en el Extranjero. “Moldea las percepciones, influye en cómo se entiende el lugar de los pueblos y los continentes en el mundo y, a veces, desde los primeros años de escolarización, puede perpetuar representaciones que no se corresponden con la realidad geográfica”.

La resolución presentada por Togo cuenta, según Dussey, con el respaldo de la Unión Africana, aunque no ha especificado el número total de naciones que apoyan la votación. “África no pide un trato preferencial. África pide que se tengan debidamente en cuenta su realidad, sus aspiraciones y su contribución al sistema internacional”. El ministro de Togo ha añadido que este cambio resulta “fundamental” a medida que África “adquiera mayor relevancia en la solución de los desafíos globales”.

Mapa del mundo con la proyección de Mercator. (Wikimedia Commons)
Mapa del mundo con la proyección de Mercator. (Wikimedia Commons)

Una campaña reúne firmas para cambiar el mapa

En enero de 2025, se creó en la plataforma Change.org una campaña llamada #CorretTheMap (#CorrigeElMapa) que ha reunido más de 11.000 firmas verificadas. En agosto de ese mismo año, la Unión Africana respaldó la campaña y pidió a Togo que se encargase de liderar la iniciativa en la ONU.

“¿Sabías que el mapa del mundo con el que creciste está equivocado?“, reza la petición. ”Si has visto la proyección de Mercator, probablemente hayas creído que África tiene aproximadamente el mismo tamaño que Groenlandia. Pero nada más lejos de la realidad. En realidad, África es 14 veces más grande. Podrías meter dentro de África a Estados Unidos, China, India, Japón, México y gran parte de Europa, y aún sobraría territorio.

La campaña en Change señala que esta distorsión no es únicamente “un error cartográfico”, sino también “un fallo narrativo”: “En un mundo donde el tamaño suele equipararse con el poder, tergiversar la verdadera dimensión de África refuerza ideas erróneas perjudiciales sobre su importancia geopolítica y económica”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha garantizado este viernes que su Administración hará "algo" con Groenlandia", en medio de las presiones para anexionarse el territorio autónomo de Dinamarca alegando motivos de seguridad nacional para su país. (Fuente: White House / EBS)

Esta distorsión ocurre con todos los mapas de alguna u otra manera, pues “es imposible aplanar perfectamente un globo terráqueo tridimensional”. Sin embargo, los impulsores de la campaña señalan que las que se presentan en la proyección de Mercator “son particularmente perjudiciales, pues exageran el tamaño de Europa y América del Norte, a la vez que reducen el de África”.

En este sentido, apuestan por el mapa Equal Earth, que “conserva el tamaño relativo de los continentes, refleja con precisión las proporciones de África y los presenta con formas más parecidas a las que se ven en un globo terráqueo. Esto la convierte en la opción ideal para mapas a pequeña escala, vistas globales y mapas mundiales que priorizan la equidad y la representación”.

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