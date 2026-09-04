España

Carlos Peguer, de ‘La Pija y la Quinqui’, anuncia que se casa con Nacho Arráez, su novio desde hace más de dos años

El creador de contenido da un nuevo paso en su relación después de haber hablado públicamente de sus deseos de pasar por el altar

Carlos Perguer y Nacho Arráez en una imagen de redes sociales. (Instagram @carlospeguer)
Carlos Perguer y Nacho Arráez en una imagen de redes sociales. (Instagram @carlospeguer)
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Carlos Peguer y Nacho R. Arráez han decidido dar un nuevo paso en su relación. El creador de contenido ha anunciado que se casa con su pareja, con quien lleva más de dos años y con quien comparte vida lejos de los focos. La noticia supone un nuevo capítulo para una relación que sus seguidores ya conocían y que el propio Peguer ha mostrado en numerosas ocasiones a través de sus redes sociales.

El anuncio llega después de varios años de relación y cuando la carrera profesional de Carlos atraviesa uno de sus momentos de mayor popularidad.

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Peguer se convirtió en uno de los rostros más conocidos de la creación de contenido gracias a La Pija y la Quinqui, el pódcast que presenta junto a Mariang Maturana y que comenzó su trayectoria en 2022.

Carlos Perguer y Nacho Arráez en una imagen de redes sociales. (Instagram @carlospeguer)
Carlos Perguer y Nacho Arráez en una imagen de redes sociales. (Instagram @carlospeguer)

Carlos Peguer ya había hablado de una futura boda

Aunque la noticia de la boda puede haber sorprendido a algunos de sus seguidores, lo cierto es que Carlos ya había hablado públicamente de su intención de casarse con Nacho. En febrero de 2025, durante los GenZ Awards, el creador explicó cómo imaginaba una posible pedida de mano.

Por entonces, Peguer dejó claro que esperaba que fuese Nacho quien tomara la iniciativa. También contó que tenía bastante claro cómo le gustaría que fuese ese momento: una propuesta íntima, sin amigos ni familiares alrededor y alejada de los grandes escenarios o de una pedida durante un viaje.

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Incluso imaginaba que alguien pudiera grabar la escena discretamente para conservar el recuerdo. Ahora, aquella conversación que entonces parecía una cuestión de futuro se ha convertido en una realidad.

Quién es Nacho Arráez, su pareja

Carlos Perguer y Nacho Arráez en una imagen de redes sociales. (Instagram @carlospeguer)
Carlos Perguer y Nacho Arráez en una imagen de redes sociales. (Instagram @carlospeguer)

Nacho R. Arráez mantiene un perfil mucho más discreto que Carlos, aunque su relación es conocida por la comunidad que sigue al creador. Ambos llevan más de dos años juntos y viven juntos.

A lo largo de su relación, Nacho ha aparecido en algunas de las publicaciones de Peguer y también ha protagonizado momentos que han terminado circulando por redes sociales. Uno de los más comentados tuvo lugar recientemente, cuando Carlos confundió a su pareja con su cuñado al presentarlos ante las cámaras, un lapsus que terminó convirtiéndose en una anécdota viral.

Una nueva etapa para Carlos Peguer

El anuncio llega además en un momento de expansión profesional para Peguer. Su popularidad creció especialmente gracias a La Pija y la Quinqui, un formato que se hizo conocido por sus entrevistas y conversaciones con algunos de los rostros más populares de la cultura y el entretenimiento.

Mariang Maturana y Carlos Peguer en la quinta temporada de 'La Pija y la Quinqui'. (YouTube)
Mariang Maturana y Carlos Peguer en la quinta temporada de 'La Pija y la Quinqui'. (YouTube)

A esa faceta se han sumado nuevos proyectos audiovisuales y televisivos, consolidando a Carlos como uno de los creadores de contenido que han dado el salto a otros formatos.

Mientras su carrera continúa creciendo, Peguer encara ahora uno de sus proyectos más personales. Por el momento, la pareja no ha desvelado la fecha ni el lugar de la boda, pero el anuncio confirma que aquella pedida de mano que Carlos imaginaba hace más de un año ha terminado convirtiéndose en una boda real.

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