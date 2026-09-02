Los cinco tipos de hobbies que recomienda un psiquiatra para cuidar tu salud mental: “Septiembre es un buen momento para elegirlos”

El psiquiatra Javier Quintero propone cinco hobbies para empezar en septiembre (@drjquintero / Montaje Infobae)

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Para muchos, septiembre es un verdadero inicio de año. El noveno mes llega con nuevos comienzos: el fin de las vacaciones, la vuelta al cole, nuevas oportunidades laborales... Tras el paréntesis de los meses estivales, muchas personas se proponen recuperar rutinas, incorporar hábitos saludables o encontrar tiempo para actividades que habían quedado aparcadas durante los meses anteriores.

Ante esta situación, los hobbies pueden convertirse en algo más que una forma de llenar el tiempo libre. La clave no estaría en acumular actividades ni en convertir el ocio en otra lista de obligaciones, sino en preguntarse qué aporta cada afición y qué necesidades puede cubrir dentro de la vida cotidiana: movimiento, creatividad, calma, conexión social o aprendizaje.

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Así lo plantea el psiquiatra Javier Quintero (@drjquintero en sus redes sociales), que propone organizar las aficiones alrededor de cinco áreas diferentes en lo que denomina el “hobby system”. Su planteamiento parte de una idea sencilla: aprovechar los hobbies como una herramienta más para cuidarse y buscar un equilibrio que resulte sostenible. De hecho, sostiene que “septiembre es un buen momento para elegirlos”.

A través de una publicación en sus redes sociales, el psiquiatra propone cinco hobbies que pueden responder a estas necesidades. Incluso una misma puede responder a varias de estas. “No significa que tengas que hacer cinco hobbies cada día, ni siquiera cada semana”, asegura, puesto que la cuestión es elegirlos y distribuirlos de manera que “encajen en tu vida”.

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Una actividad física

La primera categoría está relacionada con el cuidado del cuerpo. El doctor Quintero incluye aquí actividades como “el gimnasio, correr, pilates, yoga, bailar”. No se trata únicamente de mantenerse activo, sino de encontrar una actividad que también resulte agradable. En sus palabras, debe tratarse de “algo que te mantenga activo, pero que disfrutes”.

Una mujer sostiene una pala de pádel (Magnific)

Algo creativo

El segundo tipo de hobby es aquel que permite crear. Cocinar, pintar, tocar un instrumento o hacer cerámica son algunos de los ejemplos que propone el psiquiatra. Frente a una rutina marcada muchas veces por el consumo de contenidos, la idea es reservar un espacio para producir algo propio: “Algo en lo que no estés siempre consumiendo, sino creando”.

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Encontrar la calma

La tercera categoría busca proporcionar calma. Pasear, meditar, cuidar plantas o pasar tiempo en la naturaleza son actividades que, según su propuesta, pueden ayudar a “bajar el ritmo y desconectar de tu ritmo diario”. El objetivo es introducir momentos de pausa en jornadas que pueden estar dominadas por la actividad y las prisas.

Una mujer cuida las plantas (Magnific)

Conectar con los demás

El cuarto grupo tiene que ver con la conexión con otras personas. Quintero propone desde practicar “un deporte en grupo” hasta participar en “un club de lo que sea”. En este caso, el hobby se convierte también en una oportunidad para compartir tiempo y actividad con otras personas.

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Alimentar la curiosidad

Por último, está el hobby que ayuda a seguir creciendo. Leer, aprender un idioma, escribir o descubrir una habilidad nueva encajan en esta categoría, cuyo propósito es mantener despierta la curiosidad. Se trata, en palabras del psiquiatra, de “algo que mantenga activa tu curiosidad” y nos empuje a seguir creciendo intelectualmente.