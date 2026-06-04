Entrevista a Arantxa Echevarría que, tras ‘La infiltrada’, también brilla en la comedia: “Necesitaba reírme y hacer algo macarra después de tanta intensidad”

Infobae entrevista a la directora Arantxa Echevarría.

Conocimos a Arantxa Echevarría gracias a Carmen y Lola, una película que giraba en torno a la historia de amor entre dos mujeres gitanas y los prejuicios que generaba a su alrededor. Le seguiría Chinas, en la que se sumergió en la comunidad asiática para reflejar la diversidad cultural y reflexionar en torno a la xenofobia y el sentimiento de ‘otredad’.

Eran dos películas pequeñas, marcadas por un tono casi documental, naturalista, cercano y combativo, dispuesto a establecer puentes para la comunicación y eliminar los tabúes y los estigmas.

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Todo cambiaría para Arantxa Echevarría a partir de La infiltrada, basada en la historia real de Aranzazu Berradre Marín, pseudónimo que adoptó una joven que ingresó en la banda terrorista ETA y que durante 8 años ejerció como topo hasta que logró pasar información crucial a la policía para desarticular el comando Donosti.

Carolina Yuste, en una escena de 'La infiltrada' (Mikel Blasco)

La película, protagonizada por Carolina Yuste, se convirtió en un auténtico fenómeno dentro de la taquilla española, recaudando más de 9 millones de euros. Además, consiguió (ex aequo junto a El 47) el Goya a la mejor película y el de mejor actriz para Yuste.

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Ahora, la directora cambia radicalmente de registro y se pasa a la comedia coral con Cada día nace un listo, la historia de un patán buscavidas, Toni Lomas (Hugo Silva), cuyo mayor mérito fue haber quedado tercero en un concurso de talentos y que malvive haciendo trapicheos hasta que, un día, el rico heredero de una familia a punto de perderlo todo después de que su padre se haya quedado con el dinero de mucha gente, Junior (Jaime Olías), le pedirá que robe un cuadro de su propia familia de un valor incalculable... que terminará siendo un Caravaggio.

En el reparto, además de Hugo Silva y Jaime Olías, encontramos a Susi Sánchez, Diego Anido, Dafne Fernández, Belén Rueda y Ginés García Millán.

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Tras el éxito de ‘La infiltrada’

Pregunta: Después de La infiltrada, ha dado un giro de ciento ochenta grados y se ha pasado a la comedia gamberra. Parece como si tuviera ganas de soltarse la melena.

Respuesta: Totalmente, me he vuelto loca (risas). Es una comedia muy negra y, desde el aspecto técnico, un poco thriller noir, como de película americana. Pero toda la base de fondo tiene que ver con nuestra sociedad, con toda nuestra picaresca: esto de “quien no corre, vuela”, “tonto el último” o “cada día nace un listo”.

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Y sí, es algo que necesitaba hacer después de La infiltrada, que para mí fue un viaje muy fuerte a mi infancia, al País Vasco. Tuve que hablar con muchas víctimas, con la policía, revivir la lucha terrorista contra ETA. Y te quedas tocado emocionalmente. Así que necesitaba hacer algo refrescante, necesitaba una ducha, también para aguantarme a mí misma después de tanta intensidad. Y necesitaba reírme, hacer algo macarra. Así que, Cada día nace un listo es una especie de amalgama de cosas extrañas.

Hugo Silva en la película 'Cada día nace un listo', de Arantxa Echevarria

P: Y, además, con un reparto de lujo. La primera vez que se ve a Hugo Silva, enseña el culo, y el primer plano de Susi Sánchez es tirándose un pedo...

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R: O sea, ya con eso creo que defines la peli [risas] No sé, me ha asustado oírtelo. Ostras, pero es verdad. Y Pedro Casablanc aparece y desaparece. Pero es un poco una apuesta de, vamos a romper los moldes, hacer una comedia atípica. Estoy un poco cansada de las comedias blancas y yo creo que al espectador adulto también le va la marcha y se echará las risas con este esperpento de personajes.

P: ¿Cómo configuró una película tan coral?

R: Creo que Hugo Silva es como el Titanic, va directo al iceberg y todos los demás son como satélites. Pero, estos satélites tenían que ser muy importantes, porque lo que hace uno repercute en el siguiente, y en el siguiente. Entonces, hay como una especie de nexo de unión entre todos, mientras que Hugo va a lo suyo. Fue difícil, pero al mismo tiempo fácil, porque cuando tienes esos actores... recuerdo que, en las pausas del bocata, Susi Sánchez y Diego Anido se confabulaban y venían con nuevas ideas que incorporaban, y siempre sacaban algo fresco de su relación. Yo decía: “Ostras: ¿qué habéis tramado ahora?“.

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P: Aunque sea una comedia, no está exenta de crítica social.

R: Es que pones el telediario y ves políticos y gente importantísima que está mangando y se lo está llevando crudo delante de nuestros ojos. También se habla un poco de esa fama efímera que ofrecen los ‘talent shows’ a través del personaje de Toni Lomas, que yo he convertido en un personaje que entronca con la picaresca española, con la literatura del Siglo de Oro y que es algo que tenemos muy asumido, la dinámica de aplaudir lo cutre.

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P: También se habla sobre el arte, sobre su monetización y los robos que han ocurrido recientemente.

R: Es algo que siempre me ha preocupado, que la gente rica pueda tener en sus casas obras de arte que deberían estar en las pinacotecas para que las viera todo el mundo. Y de pronto, entran en el Louvre y se llevan cualquier cosa para venderlas al mejor postor en el mercado negro, solo para el privilegio de algún loco exquisito. Entonces, un tipo poderoso, ¿puede tener en el salón de su casa un Caravaggio sin más para fardar con los demás poderosos? Porque yo creo que hay un momento que el dinero ya no es el poder, sino el poseer algo único.

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Entrevista a la directora de 'Cada día nace un listo', Arantxa Echevarría.

Dinero y felicidad

P: En ese sentido, ¿el dinero da la felicidad?

R: A mí eso de que el dinero no da la felicidad me parece una tontería. Cuando tú tienes pagado tu alquiler, el colegio de los niños y te sobra pasta para comprarte una pizza, eres más feliz que una perdiz. El problema es cuando no tienes para eso. Cuando no llegas. Entonces, esta frase hecha la dicen los ricos, los que tienen dinero.

Hay una cosa que me llamó mucho la atención, que Elon Musk, que es el hombre más rico del mundo, se quejaba de los impuestos, que pagaba muchísimos impuestos. Y, aunque le quitaras la mitad de su dinero para pagar impuestos, seguiría siendo el hombre más rico del mundo. Ahí hay una cosa de poder y de dinero, de avaricia, que a mí se me escapa, que yo con estar más o menos holgadita a final de mes, ya estoy muy contenta. Pero ves unas dinámicas que nosotros ni siquiera nos imaginamos, cómo todo el mundo busca más dinero, más poder. Y piensas, “esto debe ser una enfermedad, ¿no?, que cuando más tienes, más quieres”.

P: ¿Cree que hay un abismo entre la realidad y el modelo aspiracional que ofrecen las redes sociales y los ‘influencers’?

R: Mi sensación es que la gente joven no se está enterando por culpa de las redes. Que de pronto es como, chavales, que esto no es lo real. Y sobre todo, si tienes 5.000 seguidores y crees que con eso vas a monetizar tu vida, es absurdo. Ves todos estos influencers que, además, dicen cosas que no tienen ningún sentido, pero parece válido. Es todo muy absurdo.

P: ¿Qué referencias ha utilizado para hacer la película?

R: Pues mira, el cóctel de influencias que hice para elaborar el dossier fue de lo más surrealista. Yo quería hacer algo a lo Guy Ritchie con txapela, a lo vasco [ríe]. Pero también tenía como referencia El lobo de Wall Street y también tenía a Berlanga. Entonces, todo el mundo decía: “Pero ¿qué película vamos a hacer? [ríe] Yo no me estoy enterando de nada”. Y yo decía: “Es que molaría poder mezclar todo esto, meterlo en una coctelera y tirarlo ahí en Donosti, a ver qué pasa”.

P: Porque, Donosti, juega un papel importante en la película.

R: Donosti es muy importante para mí porque es un sitio chiquitito, que habrá ciento cincuenta mil habitantes, pero donde hay pasta para aburrir. O sea, el metro cuadrado de Miraconcha, el paseo que da a la Concha, creo que es el más caro de Europa. Pero a la vez está Herrera, o zonas donde vive la gente normal. Sin embargo... a las cinco de la mañana lo único que está abierto es el Bataplán, que supongo que habrás estado alguna vez durante el Festival de San Sebastián.

P: Sí, cómo no.

R: Cómo no haber estado. Y ahí, de pronto, es el único sitio abierto y se mezcla la chavala de Herrera con el ‘pijazo’ de Miraconcha y se pueden enamorar. Esto en Madrid no pasa. O sea, una del barrio de Salamanca no va a conocer una de Carabanchel, pero allí sí. Y entonces esta mezcla de lumpen tirado con poderoso tiene ese momento de cinco de la mañana y un baño y drogas. Por eso, se conocen Toni Lomas y Junior, del Bataplán.

Entrevista a la directora de 'Cada día nace un listo', Arantxa Echevarría

P: ¿Qué tipo de liberación ha supuesto para usted hacer esta película? Una película además diferente, fresca, en la que no se repiten clichés preestablecidos, un poco kamikaze.

R: Todavía tengo que procesarla un poquito. Tengo que confesarte que no dormía por las noches.

P: ¿Y eso?

R: Precisamente por lo que decías, porque no encaja en el ecosistema del cine español, porque tenía miedo de que fuera muy kamikaze. Quería hacer algo diferente a La infiltrada; me apetecía jugármela. Pero a veces pensaba, “¿qué estamos haciendo?" Porque claro, hay una línea muy fina entre que esto sea un absurdo enorme o que lo tragues y lo disfrutes. Es como el cine que hacen los hermanos Coen, sin comparar, claro. Pero yo pensé que había un hueco en nuestro país para algo así, así que dije, “vamos a intentarlo”.

P: ¿Podrías haber hecho esta película si no hubiera triunfado La infiltrada?

R: No. Nadie hubiera apostado por mí, así de claro. Era una peli cara, con un casting numeroso, grandes localizaciones, ¡helicópteros!

Yo creo que tuve que demostrar un poco en La infiltrada que da igual el género del director para poder hacer lo que te salga del pie. Creo que es algo que nos ha venido bien a todas, que estamos un poco hartas de tener presupuestos ridículos. Después de todos los éxitos que hemos tenido, por ejemplo este año con Los domingos, ¿qué más tenemos que demostrar? Podemos hacer cine independiente, pero también grandes producciones; podemos soñar a lo grande.