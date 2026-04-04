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A qué hora y dónde ver el partido entre Atlético de Madrid y FC Barcelona

Será el primer duelo de una trilogía entre colchoneros y culés en el mes de abril

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Un partido entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona (REUTERS/Albert Gea)
Un partido entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona (REUTERS/Albert Gea)

El partido se puede seguir en directo en la web de Infobae o por DANZ.

Primer asalto. Primer duelo de una trilogía que se va a repetir durante todo el mes de abril, tanto para colchoneros como para culés. El único de liga, correspondiente a la jornada 30. El Riyadh Air Metropolitano será el escenario de dos de los tres partidos entre los del Cholo Simeone y Hansi Flick. Con cuentas pendientes, como la Copa del Rey, y con objetivos más ilusionantes, como el pase a semifinales de Champions.

Porque más allá de los tres puntos, FC Barcelona y Atlético de Madrid llegan con intereses muy dispares. Los locales procurarán hacer una buena actuación frente a su afición después del parón de selecciones, mientras que los visitantes intentarán asaltar el feudo rojiblanco para mantener la ventaja de cuatro puntos con el Real Madrid.

El balón echará a rodar a las 21:00 horas con el arbitraje de Mateo Busquets Ferrer y la supervisión en el VAR de Melero López. No obstante, uno de los puntos a resaltar del choque son las bajas sensibles con las que llegan ambos equipos.

Plantillas bajo mínimos

Por un lado, el Atlético de Madrid llega con los condicionantes anteriores de una larga lista de ausencias. No estarán Jan Oblak, Marcos Llorente, Pablo Barrios, ni otros jugadores importantes como Pubill, Mendoza o Cardoso, lo que obliga a Simeone a completar la convocatoria con futbolistas del filial. En total, 17 jugadores de la primera plantilla.

Por el otro, el FC Barcelona llega con la máxima baja de Raphinha, lesionado en el parón. Tampoco estará Frenkie de Jong, mientras que Jules Koundé y Alejandro Balde han apurado al máximo sus opciones para entrar en la convocatoria. La ausencia del extremo brasileño abre la puerta a Marcus Rashford, que apunta a titular junto con Robert Lewandowski y Lamine Yamal.

Raphinha se lesionó del muslo en el parón de selecciones con Brasil. (EFE/ADAM RICHINS)
Raphinha se lesionó del muslo en el parón de selecciones con Brasil. (EFE/ADAM RICHINS)

El Metropolitano, un castillo inexpugnable

El Metropolitano se presenta como un factor decisivo: el Atlético ha ganado 13 de 15 partidos de Liga en casa y encadena una racha de seis victorias consecutivas como local, con 21 goles a favor.

Por su parte, el Barcelona es uno de los mejores visitantes del campeonato, con 28 puntos de 42 posibles, lo que anticipa un choque de máxima igualdad.

El Atlético de Madrid lleva 6 victorias como local. (EFE/Mariscal)
El Atlético de Madrid lleva 6 victorias como local. (EFE/Mariscal)

Dónde ver el partido en TV e internet

El encuentro entre Atlético de Madrid y FC Barcelona se podrá ver en directo a través del canal de LaLiga de DAZN (55 en Movistar y 113 en Orange). Además, el partido se podrá seguir en directo a través de la web de Infobae.

El arquero argentino fue la gran figura del Atlético de Madrid, que avanzó a la final de la Copa del Rey

Posibles onces

Como hemos mencionado, ambos entrenadores están obligados a hacer cambios en sus onces titulares debido a las bajas. El Cholo Simeone no podrá contar con tres piezas fundamentales como son Oblak o Barrios por lesión, ni con Marcos Llorente por sanción (acumulación de tarjetas).

En cambio, Hansi Flick tendrá que elegir entre Fermín López o Rashford en el extremo izquierdo y cerrar a João Cancelo en el lateral derecho.

En definitiva, el Atlético de Madrid podría salir con: Musso; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Giuliano, Koke, Baena, Lookman; Griezmann y Julián Álvarez. Aunque Simeone también podría apostar por Nico González en la izquierda y Sorloth en punta.

El FC Barcelona jugaría con: Joan García; Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Pedri, Marc Bernal; Lamine Yamal, Fermín López, Marcus Rashford; y Lewandowski.

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