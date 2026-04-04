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Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante un Atlético de Madrid con uno menos para acariciar media liga

Un gol de Robert Lewandowski en el 87 culmina la remontada de los de Hansi Flick en el primer capítulo de la trilogía

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21:17 hs04/04/2026

El FC Barcelona remonta ante un Atlético de Madrid con uno menos y ya acaricia el título de liga

Una expulsión en el minuto 45 de Nico González condiciona el partido para los del Cholo

Robert Lewandowski celebrando el gol de la victoria. (REUTERS/Juan Barbos)
Robert Lewandowski celebrando el gol de la victoria. (REUTERS/Juan Barbos)

Volvía LaLiga al Metropolitano en el primer capítulo de una trilogía entre Atlético de Madrid y FC Barcelona. Volvía después del parón de selecciones y con un ambiente de revancha por lo sucedido en la Copa. Los de Flick sabían de la derrota del Real Madrid en Mallorca y los rojiblancos podían forzar a su rival a estar más pendiente de la competición doméstica que de la Champions.

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21:02 hs04/04/2026

96′ ¡¡¡FINAAAAAAAAAAAAALLLLLLL!!!! En el Metropolitano

21:00 hs04/04/2026

95′ Esto parece visto para sentencia. El Barça acaricia el título de liga

20:56 hs04/04/2026

6 minutos de añadido

20:55 hs04/04/2026

87′ Cancelo que se revolvía en el área. Disparó duro, seco, al cuerpo de Musso que no pudo más que repeler el tiro y por ahí... en la zona de los goles, apareció el 9, Rober Lewandowski, que le rebotó y se metió en la red. Remonta el Barça que amarra la liga!!

20:53 hs04/04/2026

87′ ¡¡¡GGGOOOOOOOOOOOLLLLLL!!! del FC Barcelonaaa.

20:51 hs04/04/2026

85′ Si llega a controlar bien Sorlooooth!! Ojo que el Atlético de Madrid no está KO

20:49 hs04/04/2026

83′ Remate de Ferrán a las manos de Musso. Sigue y sigue el FC Barcelona acercándose al gol

20:47 hs04/04/2026

80′ Fuera de juego pero la ha tenido Robert Lewandowski. Pase de la muerte y llegó Giménez para arrebatarle ‘in extremis’ el balón al delantero polaco

20:45 hs04/04/2026

79′ Uno, dos, tres... Sigue el asedio a base de centros del FC Barcelona sobre el área rojiblanca, que no para de achicar agua

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