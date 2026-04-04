Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante un Atlético de Madrid con uno menos para acariciar media liga

Volvía LaLiga al Metropolitano en el primer capítulo de una trilogía entre Atlético de Madrid y FC Barcelona. Volvía después del parón de selecciones y con un ambiente de revancha por lo sucedido en la Copa. Los de Flick sabían de la derrota del Real Madrid en Mallorca y los rojiblancos podían forzar a su rival a estar más pendiente de la competición doméstica que de la Champions.
96′ ¡¡¡FINAAAAAAAAAAAAALLLLLLL!!!! En el Metropolitano
95′ Esto parece visto para sentencia. El Barça acaricia el título de liga
6 minutos de añadido
87′ Cancelo que se revolvía en el área. Disparó duro, seco, al cuerpo de Musso que no pudo más que repeler el tiro y por ahí... en la zona de los goles, apareció el 9, Rober Lewandowski, que le rebotó y se metió en la red. Remonta el Barça que amarra la liga!!
87′ ¡¡¡GGGOOOOOOOOOOOLLLLLL!!! del FC Barcelonaaa.
85′ Si llega a controlar bien Sorlooooth!! Ojo que el Atlético de Madrid no está KO
83′ Remate de Ferrán a las manos de Musso. Sigue y sigue el FC Barcelona acercándose al gol
80′ Fuera de juego pero la ha tenido Robert Lewandowski. Pase de la muerte y llegó Giménez para arrebatarle ‘in extremis’ el balón al delantero polaco
79′ Uno, dos, tres... Sigue el asedio a base de centros del FC Barcelona sobre el área rojiblanca, que no para de achicar agua