Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante un Atlético de Madrid con uno menos para acariciar media liga

79′ Uno, dos, tres... Sigue el asedio a base de centros del FC Barcelona sobre el área rojiblanca, que no para de achicar agua

80′ Fuera de juego pero la ha tenido Robert Lewandowski. Pase de la muerte y llegó Giménez para arrebatarle ‘in extremis’ el balón al delantero polaco

83′ Remate de Ferrán a las manos de Musso. Sigue y sigue el FC Barcelona acercándose al gol

85′ Si llega a controlar bien Sorlooooth!! Ojo que el Atlético de Madrid no está KO

87′ Cancelo que se revolvía en el área. Disparó duro, seco, al cuerpo de Musso que no pudo más que repeler el tiro y por ahí... en la zona de los goles, apareció el 9, Rober Lewandowski , que le rebotó y se metió en la red. Remonta el Barça que amarra la liga!!

Volvía LaLiga al Metropolitano en el primer capítulo de una trilogía entre Atlético de Madrid y FC Barcelona . Volvía después del parón de selecciones y con un ambiente de revancha por lo sucedido en la Copa. Los de Flick sabían de la derrota del Real Madrid en Mallorca y los rojiblancos podían forzar a su rival a estar más pendiente de la competición doméstica que de la Champions.

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Rafa Jódar y Dani Mérida pisan el acelerador y alcanzan su primera final ATP como tenistas profesionales Los dos tenistas españoles están cerca de conseguir su primer título ATP, uno en Marrakech y el otro en Bucarest

El enfado de Lamine Yamal durante el partido entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid: ni siquiera celebró el gol de la victoria El delantero azulgrana no celebró el gol de Robert Lewandowski y se marchó directamente al vestuario tras terminar el partido