La hija de David Lynch revela detalles del último proyecto de su padre: pronto será publicado el guion

Admiradores de David Lynch participaron en una meditación virtual para celebrar el legado del cineasta en el día que habría cumplido 79 años (Foto AP/Chris Weeks, archivo)

La hija de David Lynch, Jennifer Lynch, anunció que la familia publicará próximamente el guion de Unrecorded Night, el último proyecto inédito del cineasta estadounidense. La noticia aporta una respuesta esperada por los seguidores de Lynch, quienes durante años han lamentado la imposibilidad de ver materializada esta obra, rechazada por plataformas como Netflix y marcada por el fallecimiento del director.

Jennifer Lynch compartió la decisión a través de un mensaje en la red social Reddit. Expresó que ella y sus hermanos se preparan para ofrecer al público el guion de Unrecorded Night, como una manera de mostrar aquello que no pudo realizarse. Solicitó a los admiradores “esperar esta publicación” y “no buscar versiones no autorizadas que dañarían el hermoso trabajo” de su padre. En sus palabras, la familia siente la responsabilidad de compartir el legado creativo de David Lynch con quienes “desean verlo celebrado y compartido de la mejor manera posible”.

El anuncio llega después de años de incertidumbre sobre el destino del último gran proyecto de Lynch, un guion que generó expectativas por la posibilidad de ver al cineasta regresar a la televisión tras el éxito de Twin Peaks: The Return. Según se conoció, Unrecorded Night fue presentado inicialmente a Netflix, que llegó a aprobar el desarrollo del proyecto y consideró a actrices como Laura Dern y Naomi Watts para protagonizarlo. Sin embargo, la llegada de la pandemia de COVID-19 forzó la suspensión indefinida de la producción, y la propuesta nunca se retomó.

Naomi Watts junto a Dvid Lynch en el rodaje de 'Mulholland Drive'

Un misterio muy interesante

Entre los pocos que accedieron a leer el guion se encuentra el director de fotografía Peter Deming, colaborador de Lynch en Twin Peaks: The Return. En declaraciones a The Film Stage, Deming relató: “Antes de la pandemia, David había escrito Unrecorded Night. Yo lo leí y llegamos a hacer una visita de locaciones. Luego llegó el COVID, y todo quedó en pausa. Nunca volvió a reactivarse”. Deming aclaró que el guion no era una continuación de “Twin Peaks”, sino una historia completamente original, extensa y compleja: “Era su propio concepto... David disfrutaba de lo que llamaba ‘la historia continua’. El guion era tan voluminoso que me tomó tres sesiones leerlo, pero definitivamente no era Twin Peaks. Era un misterio muy interesante”.

Preguntado por la trama, Deming se mostró reservado, aunque reveló que Unrecorded Night representaba “otro canon de Los Ángeles” dentro de la filmografía de Lynch: una obra original ambientada en la ciudad y vinculada a la tradición de misterio y cine dentro del cineasta. Según Deming, el proyecto habría consistido en numerosos episodios, al estilo de las grandes producciones televisivas, pero con el sello enigmático y estilizado característico del director. Para el director de fotografía, Unrecorded Night puede considerarse la cuarta entrega espiritual después de títulos como Carretera perdida, Mulholland Drive e Inland Empire.

La productora Sabrina Sutherland, colaboradora de larga data de Lynch, había confirmado en una conversación con A Rabbit’s Foot que “Unrecorded Night” se presentaría nuevamente a Netflix y consideraba que se trataba de “lo mejor que David había hecho”. Estas declaraciones, sumadas al testimonio de Deming, refuerzan la percepción de que el guion representa una pieza de gran valor dentro del corpus creativo del cineasta.

La noticia sobre la publicación del guion responde a una inquietud constante de los admiradores de Lynch por acceder al material no realizado del director. Jennifer Lynch subrayó que la familia desea “cumplir con los dones de papá de la mejor manera posible” y pidió paciencia para la llegada de la edición oficial, instando a no recurrir a versiones no autorizadas. El anuncio alimenta la expectativa por descubrir los elementos que Unrecorded Night aportará al universo creativo de David Lynch, en un contexto donde la publicación del guion se convierte en el único camino posible para acercar al público la última gran obra inédita del realizador.