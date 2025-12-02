La increíble fiesta de Dick Van Dyke por su 100º cumpleaños: más de dos horas de espectáculo al ritmo de ‘Mary Poppins’

Dick van Dyke mantiene una actitud positiva ante su cumpleaños número 100. (REUTERS/Mike Blake)

Celebrar el siglo de vida no es cosa de todos los días, y Dick Van Dyke ha decidido comenzar ese festejo antes de la fecha oficial. Según People, el legendario actor y comediante reunió a seguidores y amigos el pasado 30 de noviembre en Malibu, California, liderando un evento benéfico de dos horas junto a su esposa, Arlene Silver, con el objetivo de recaudar fondos para el Dick Van Dyke Museum y la Van Dyke Endowment of the Arts. Aunque la ocasión marcaba la proximidad de su 100º aniversario —nacido en 1925, Van Dyke cumplirá esa cifra el 13 de diciembre—, la velada fue mucho más que una celebración personal: fue un manifiesto sobre el valor del encuentro, la memoria y el arte.

Durante la noche californiana, el auditorio compartió un ambiente festivo impulsado no sólo por el talento musical del anfitrión y su grupo, The Vantastix, sino también por el mensaje central del acto: la necesidad de “revivir el arte de la conversación”. Van Dyke, siempre dispuesto al humor y a la autocrítica, sorprendió a los asistentes al afirmar: “Puede que sea la única persona en Estados Unidos, mayor de diez años, que no tiene teléfono celular. No tengo un teléfono”. Ante risas y miradas de asombro, el artista criticó la omnipresencia de la tecnología en la vida cotidiana, señalando la paradoja de un mundo hiperconectado en el que “nadie habla”. Para él, la música, especialmente en reuniones como esa, ofrece una oportunidad para reencontrarse y dialogar.

La agenda musical, guiada por los pasos del propio Van Dyke, recorrió momentos emblemáticos de su carrera en el cine y la televisión. Himnos como Chitty Chitty Bang Bang, tema titular de la cinta homónima de 1968, y Let’s Go Fly a Kite, extraída del repertorio clásico de Mary Poppins, marcaron puntos altos de la velada. Van Dyke, acompañado por The Vantastix, revivió otros éxitos como You Two y Supercalifragilisticexpialidocious, contagiando al público con su entusiasmo a pesar del tiempo transcurrido desde sus estrenos. Incluso hubo espacio para responder a las inquietudes de los asistentes: a la pregunta de qué disfruta más de la Navidad, el actor no dudó en destacar “el canto, los villancicos”, antes de entregar su versión de Caroling, Caroling de Nat King Cole.

Dicky Van Dyke en 'Mary Poppins'

Una carrera legendaria y llena de éxitos

El repertorio no dejó de lado el pasado televisivo del homenajeado. Carolina in the Morning y el recordado tema de apertura de “The Dick Van Dyke Show” —la serie emitida en CBS entre 1961 y 1966 que consolidó su figura en la cultura estadounidense— ocuparon un lugar especial. La participación activa de los asistentes, cantando y rememorando historias junto con el anfitrión, resultó en una reunión donde la nostalgia y la celebración encontraron un equilibrio particular.

La noche también sirvió para que Van Dyke compartiera su visión sobre la longevidad y la huella de su trayectoria. “A veces presumo de haber llegado a los 100 y, la verdad, si hubiera sabido que alcanzaría esta edad, me habría cuidado más”, confesó, arrancando carcajadas y asentimientos entre su público, según People. Reconoció no saber cuál ha sido el secreto para una vida tan extendida y vital, aunque dedicó unas palabras especiales a su esposa Arlene Silver, a quien dio crédito entre bromas y agradecimientos.

Este evento no fue una excepción en la agenda de Van Dyke, quien en fechas recientes ha reflexionado acerca de su carrera y la naturaleza de su legado. En declaraciones recogidas por Variety durante la promoción de su especial televisivo “Dick Van Dyke: 98 Years of Magic”, el actor rememoró el placer de un recorrido profesional que abarcó más de siete décadas y afirmó: “Disfruté todo lo que hice, y no muchos pueden decir eso”. Habló del “buen ejemplo” que siente haber dejado a nuevas generaciones y del impacto que ha percibido en la respuesta de los niños que le escriben, expresando deseo de imitar ese comportamiento optimista y generoso.

Lo emocionalmente relevante de la jornada, relató People, quedó sintetizado en palabras del propio Van Dyke: “Estoy tan feliz de que el impacto que tuve fuera positivo. Y con eso me siento perfectamente satisfecho”. Así, bajo las luces de Malibu y rodeado de melodías familiares, Dick Van Dyke celebró no sólo la cercanía de su centenario, sino también la vigencia de su mensaje y el afecto de su público.