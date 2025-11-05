Danny Ocean aterriza en Madrid para dar un concierto de su ‘Babylon Club Tour’ en el Movistar Arena de Madrid: “Baile, fiesta y ritmo”

Danny Ocean anuncia un concierto en el Movistar Arena de Madrid. (Team Ocean)

El año 2026 abrirá las puertas a Danny Ocean para un más que esperado regreso a los escenarios españoles. El cantautor venezolano, reconocido por su impacto global en la música latina, presentará el 5 de febrero de 2026 su concierto del Babylon Club Tour en el Movistar Arena de Madrid. Una parada más en la etapa europea que responde a una tendencia de expansión que ha consolidado a Danny Ocean como “uno de los más importantes renovadores del pop urbano y referente en la escena internacional”, tal y como señalan en el comunicado de prensa del anuncio.

Al fin y al cabo, el Babylon Club Tour Latam 2025 no solo “demostró la fuerza de Danny Ocean en los escenarios”, sino que además “lo consolidó como un artista en plena expansión global”. Su objetivo declarado es “seguir llevando su energía fresca y su visión única de la música latina a los escenarios más importantes del mundo”. Del mismo modo, la nueva cita en la capital española promete reunir los ingredientes que han definido la trayectoria del artista: “baile, fiesta y ritmo”, llevando a la audiencia a un “gran viaje musical”.

Danny Ocean durante un concierto. (Team Ocean)

Otra actuación esta misma semana

El repertorio pensado para esta nueva gira desde temas emblemáticos como Me Rehúso (la cual ostenta más de 2.000 millones de reproducciones en Spotify y 1,9 mil billones de visitas en YouTube) hasta éxitos recientes de su álbum Babylon Club, entre los que se incluyen Corazón, Crayola, Imagínate, Vitamina y Priti. Además, canciones como Demboy y Fuera del Mercado figuran como parte de los “himnos globales” que el artista llevará a escena.

Además, antes de llegar a Madrid, Danny Ocean tendrá otra actuación en el Roig Arena de Valencia, formando parte de Los 40 Music Awards este 7 de noviembre. Iglesias Entertainment, promotora independiente, será la encargada de su espectáculo en Madrid, “reafirmando la preferencia que el público español muestra por cada visita del artista”, tal como expresa el comunicado.

Un referente internacional dentro y fuera de la música

Originario de Caracas y tres veces nominado al Latin Grammy, Danny Ocean se ha consolidado como uno de los artistas más innovadores de la música latina contemporánea. Su salto a la fama global llegó tras la viralización de Me Rehúso, tema que se convirtió en la canción latina con más semanas en el Top 50 Global de Spotify y que lo llevaría firmar con Atlantic Records, desde donde lazó nuevos éxitos como Dembow o Vuelve.

Entre sus hitos más recientes, habría que incluir las dos nominaciones a los Latin Grammy en 2024 por Amor (Mejor Canción Pop) y Caracas en el 2000 junto a Elena Rose y Jerry Di (Canción del Año). El año 2025 trajo consigo su segundo #1 en listas Billboard con Imagínate junto a Kapo, tema que superó los 250 millones de reproducciones combinadas y alcanzó el Top 50 Global de Spotify. También ha destacado el debut de Vitamina en el Top 10 Global de Spotify, así como Priti junto a Sech, “reafirmando su versatilidad artística”.

La presencia de Danny Ocean ha abarcado numerosos festivales internacionales (entre ellos Isle of Light, Estéreo Picnic y Fuego Fuego) y está prevista su participación en el Baja Beach Fest. Además, el artista es actualmente embajador de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), reforzando el compromiso social y convirtiéndolo en un referente global tanto desde el éxito comercial como desde la acción humanitaria.