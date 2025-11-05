España Cultura

Danny Ocean aterriza en Madrid para dar un concierto de su ‘Babylon Club Tour’ en el Movistar Arena de Madrid: “Baile, fiesta y ritmo”

El artista venezolano pasará por la capital en un show donde no faltarán éxitos como ‘Me Rehúso’, ‘Imagínate’ o ‘Corazón’

Guardar
Danny Ocean anuncia un concierto
Danny Ocean anuncia un concierto en el Movistar Arena de Madrid. (Team Ocean)

El año 2026 abrirá las puertas a Danny Ocean para un más que esperado regreso a los escenarios españoles. El cantautor venezolano, reconocido por su impacto global en la música latina, presentará el 5 de febrero de 2026 su concierto del Babylon Club Tour en el Movistar Arena de Madrid. Una parada más en la etapa europea que responde a una tendencia de expansión que ha consolidado a Danny Ocean como “uno de los más importantes renovadores del pop urbano y referente en la escena internacional”, tal y como señalan en el comunicado de prensa del anuncio.

Al fin y al cabo, el Babylon Club Tour Latam 2025 no solo “demostró la fuerza de Danny Ocean en los escenarios”, sino que además “lo consolidó como un artista en plena expansión global”. Su objetivo declarado es “seguir llevando su energía fresca y su visión única de la música latina a los escenarios más importantes del mundo”. Del mismo modo, la nueva cita en la capital española promete reunir los ingredientes que han definido la trayectoria del artista: “baile, fiesta y ritmo”, llevando a la audiencia a un “gran viaje musical”.

Danny Ocean durante un concierto. (Team Ocean)

Otra actuación esta misma semana

El repertorio pensado para esta nueva gira desde temas emblemáticos como Me Rehúso (la cual ostenta más de 2.000 millones de reproducciones en Spotify y 1,9 mil billones de visitas en YouTube) hasta éxitos recientes de su álbum Babylon Club, entre los que se incluyen Corazón, Crayola, Imagínate, Vitamina y Priti. Además, canciones como Demboy y Fuera del Mercado figuran como parte de los “himnos globales” que el artista llevará a escena.

Además, antes de llegar a Madrid, Danny Ocean tendrá otra actuación en el Roig Arena de Valencia, formando parte de Los 40 Music Awards este 7 de noviembre. Iglesias Entertainment, promotora independiente, será la encargada de su espectáculo en Madrid, “reafirmando la preferencia que el público español muestra por cada visita del artista”, tal como expresa el comunicado.

Un referente internacional dentro y fuera de la música

Originario de Caracas y tres veces nominado al Latin Grammy, Danny Ocean se ha consolidado como uno de los artistas más innovadores de la música latina contemporánea. Su salto a la fama global llegó tras la viralización de Me Rehúso, tema que se convirtió en la canción latina con más semanas en el Top 50 Global de Spotify y que lo llevaría firmar con Atlantic Records, desde donde lazó nuevos éxitos como Dembow o Vuelve.

Entre sus hitos más recientes, habría que incluir las dos nominaciones a los Latin Grammy en 2024 por Amor (Mejor Canción Pop) y Caracas en el 2000 junto a Elena Rose y Jerry Di (Canción del Año). El año 2025 trajo consigo su segundo #1 en listas Billboard con Imagínate junto a Kapo, tema que superó los 250 millones de reproducciones combinadas y alcanzó el Top 50 Global de Spotify. También ha destacado el debut de Vitamina en el Top 10 Global de Spotify, así como Priti junto a Sech, “reafirmando su versatilidad artística”.

La presencia de Danny Ocean ha abarcado numerosos festivales internacionales (entre ellos Isle of Light, Estéreo Picnic y Fuego Fuego) y está prevista su participación en el Baja Beach Fest. Además, el artista es actualmente embajador de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), reforzando el compromiso social y convirtiéndolo en un referente global tanto desde el éxito comercial como desde la acción humanitaria.

Temas Relacionados

Danny OceanConciertos EspañaMúsicaMúsica EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La reacción de Madonna al escuchar ‘LUX’, el nuevo álbum de Rosalía: “Eres una auténtica visionaria”

La “reina” del pop ha felicitado a la cantante catalana por su nuevo trabajo del que ya se ha adelantado, al menos oficialmente, una canción

La reacción de Madonna al

‘Los 4 Fantásticos: Primeros pasos’ llega a plataformas: cuándo y dónde ver al nuevo grupo de superhéroes de Marvel

La icónica formación se integra por fin en el MCU con esta primera película que ahora aterriza en streaming

‘Los 4 Fantásticos: Primeros pasos’

La madre del nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, es la directora que consiguió poner de moda el cine de India en todo el mundo

La cineasta Mira Nair fue una auténtica a pionera del cine de su país, abanderando a una nueva generación de directoras dentro del entramado patriarcal de Bollywood

La madre del nuevo alcalde

‘Los domingos’, ‘Sirat’ o ‘Poquita fe’, entre las grandes nominadas de los Premios Forqué

Los galardones que dan comienzo a la temporada de premios se entregarán el próximo sábado 13 de diciembre en Madrid

‘Los domingos’, ‘Sirat’ o ‘Poquita

¿Por qué las memorias del rey Juan Carlos llegan más tarde a España? Su autora resuelve el misterio con la fecha de publicación

Laurence Debray ha dado las razones por las que la publicación de ‘Reconciliación’ ha aterrizado antes en Francia

¿Por qué las memorias del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Junta de Andalucía cesa

El Junta de Andalucía cesa al delegado territorial de Salud en Sevilla por los errores en el cribado de cáncer de mama

Un periodista afirma que tenía el correo por el que se juzga al fiscal general una semana antes de la presunta filtración

Dos estudiantes de Matemáticas e Ingeniería Informática diseñan una aplicación móvil para aumentar la seguridad ciudadana

Un empleado del hogar reclama 3.800 euros tras su despido alegando que su jefe no registraba las horas extra: la Justicia rechaza su demanda porque firmó el finiquito

La jueza de la DANA llama a declarar al dueño del Ventorro por ser la “única persona que entraba y salía” en la comida de Mazón con Vilaplana

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Miguel Ángel Mejías, abogado, sobre las críticas en redes sociales por ejercer de abogado defensor: “Nosotros no condenamos ni absolvemos”

De Lisboa a París pasando por Madrid en nueve horas: Bruselas acelera su plan para unir todas las capitales europeas por tren de alta velocidad antes de 2040

Montaña rusa en el precio de la luz: tarifa mínima supera el techo de los 100 euros y la mínima baja a los 0 euros

El Gobierno ofrece a los funcionarios subidas salariales hasta 2028 por encima del IPC

DEPORTES

Achille Polonara, exjugador del Baskonia,

Achille Polonara, exjugador del Baskonia, sale del coma: “No recuerdo nada. Me dijeron que tenía un 90% de probabilidades de morir”

Cristiano Ronaldo y su opinión sobre Donald Trump: “Es uno de los hombres que puede ayudar a cambiar el mundo”

Julián López de Lerma, el “bellotero mecánico” que lidera al Juvenil A del Real Madrid

Liverpool - Real Madrid, en directo: los ‘reds’ se alzan con la victoria en Champions

La polémica mano de Tchouameni que anuló el VAR en el partido de Champions entre el Liverpool y el Real Madrid