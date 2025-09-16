De ‘Todos los hombres del presidente’ a ‘Memorias de África’ o ‘Vengadores: Endgame’: las películas más reconocidas de Robert Redford

Robert Redford en la 44 edición en los Premios Cesar, en 2019. (Bertrand GUAY / AFP)

El actor estadounidense Robert Redford ha fallecido este martes a la edad de 89 años en su casa en Utah, Estados Unidos. El intérprete, nacido como Charles Robert Redford Jr, en 1936, ha sido fundamental para entender el cine de Estados Unidos de la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, arrancó en la tele. Primero, en 1960, con apariciones en la serie Playhouse 90 y luego otras como Alfred Hitchcock presenta y La dimensión desconocida.

Pero a Hollywood dio el salto a finales de los 60, con Descalzos por el parque (Gene Saks, 1967), película que primero versionó en los escenarios de Broadway hasta que aterrizó en el cine y que protagonizó junto a Jane Fonda.

Pero sin duda, su papel más destacado fue Todos los hombres del presidente (Alan J. Pakula, 1976), donde junto a Dustin Huffman interpretaron a los periodistas que destaparon el Watergate. A raíz de ahí llegaron otros que también marcaron un antes y un después en su carrera, como el de galán magnético en Memorias de África (Sydney Pollack, 1985) junto a Meryl Streep a aventurero en Las aventuras de Jeremiah Johnson (Sydney Pollack, 1972). También dio alguna que otra sorpresa en el Universo Cinematográfico del Marvel (UCM), al dar vida al villano y líder de HYDRA en Capitán América: El Soldado de Invierno (Joe Russo, Anthony Russo, 2014) y Vengadores: Endgame (Joe Russo, Anthony Russo, 2019).

Estas son algunas de sus películas más destacadas.

‘Descalzos por el parque’ (1967)

Antes de convertirse en mito, Redford dio el salto al cine tras brillar en Broadway con esta comedia romántica de Neil Simon. En la versión cinematográfica, dirigida por Gene Saks, compartió protagonismo con Jane Fonda. Él era el joven abogado serio y nervioso; ella, la esposa bohemia y desinhibida. Juntos irradiaban una frescura que anunciaba el nacimiento de una nueva estrella de Hollywood.

‘Dos hombres y un destino’ (1969)

Redford y Paul Newman fueron amigos durante más de 40 años. Ambos se conocieron en esta cinta bajo la dirección de George Roy Hill, interpretó a Sundance Kid, el compañero inseparable de Butch Cassidy. Su amistad y química fue tal que en 1973 también protagonizaron El Golpe.

Pese a que el estudio quería un actor más famoso, Newman insistió al director que apostara por Redford pese a que era 11 años menor. Así nació una de las parejas más icónicas de la historia del cine.

‘El candidato’ (1972)

Ganadora del Oscar al Mejor Guion Original, El candidato (1972) es uno de los títulos más lúcidos del cine político de los años 70. La película analiza cómo la irrupción de los medios de comunicación transformó la política en un espectáculo, donde la imagen del candidato pesa más que sus ideas o propuestas.

Robert Redford interpreta a Bill McKay, un joven abogado idealista que se lanza a una campaña electoral marcada por la manipulación mediática y la erosión de sus convicciones. Bajo la dirección de Michael Ritchie, el filme cuenta además con un sólido reparto en el que destacan Peter Boyle, Melvyn Douglas, Don Porter y Allen Garfield, entre otros.

‘El golpe’ (1973)

Redford volvió a reunirse con Newman y George Roy Hill en esta historia de timadores ambientada en los años de la Gran Depresión. Su papel como Johnny Hooker lo consolidó como estrella mundial. La película ganó el Oscar a mejor película y Redford fue nominado como mejor actor.

‘Tal como éramos’ (1973)

Ganadora de dos premios Oscar a Mejor Canción Original y Mejor Banda Sonora, el actor protagonizó junto a Barbra Streisand este romance imposible dirigido por Sydney Pollack. Él era un escritor encantador; ella, una activista judía comprometida. El choque entre amor y sus diferencias ideológicas convirtió la película en un clásico.

‘Todos los hombres del presidente’ (1976)

Quizás su papel más recordado. Redford impulsó el proyecto y encarnó a Bob Woodward, uno de los periodistas que destaparon el caso Watergate junto a Carl Bernstein (Dustin Hoffman). El filme, dirigido por Alan J. Pakula, se convirtió en la representación definitiva del periodismo en el cine. La cinta fue nominada a ocho premios Oscar, entre ellas la de Mejor Película, aunque consiguieron la mitad. Se hicieron con la estatuilla a Mejor actor de reparto, Mejor guion adaptado, Mejor diseño de producción y Mejor sonido.

‘Memorias de África’ (1985)

Estrenada en 1985 y dirigida por Sydney Pollack, Memorias de África se convirtió en uno de los grandes clásicos románticos de los años 80 y en una de las interpretaciones más recordadas de Robert Redford. Basada en las memorias de la escritora danesa Karen Blixen, la película narra su relación con Denys Finch Hatton, un aventurero británico al que Redford dio vida, junto a Meryl Streep como protagonista.

Ganadora de siete premios Oscar, incluida Mejor Película, la cinta consolidó la imagen de Redford como icono romántico, capaz de combinar magnetismo personal con una interpretación contenida y elegante.

‘El hombre que susurraba a los caballos’ (1998)

Aquí combinó sus dos facetas: director y protagonista. Encarnó al vaquero Tom Booker, un sanador de caballos, en una historia de redención ambientada en los paisajes de Montana. La crítica destacó su capacidad para filmar la naturaleza como un personaje más.

