Las consecuencias penales a las que se enfrenta el director del MNAC por no devolver las pinturas, según el abogado de Sijena

Fotografía de las pinturas murales de Sijena. (Europa Press)

El conflicto por la restitución de las pinturas murales del Monasterio de Sijena sigue provocando tensiones entre Aragón, Villanueva de Sijena y el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC).

En unas declaraciones recogidas por la Agencia EFE, el abogado del municipio al que deben volver las pinturas tras la sentencia del Tribunal Supremo, Jorge Español, ha acusado directamente a Pepe Serra, director del museo catalán, de contradecir sus propios compromisos éticos y legales al recordar que el responsable del MNAC había afirmado en sede judicial, años atrás, su compromiso con el principio de legalidad y el cumplimiento del código ético del Consejo Internacional de Museos (ICOM).

Desde la óptica del abogado aragonés, los argumentos expuestos ahora por Serra —referidos al posible daño que sufrirían las pinturas si se procediera a su traslado— resultan inconsistentes, no solo porque contradicen su declaración anterior en el juicio del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Huesca en 2016, sino porque intentan justificar públicamente una posible desobediencia a lo dispuesto por la autoridad judicial.

Las consecuencias penales a las que podría enfrentarse el director del MNAC

Español ha remarcado con firmeza que la devolución de las obras ya no es materia de debate legal ni técnico: “Lo que no cabe en modo alguno es no devolver las pinturas al Monasterio de Sijena al ser esto ya cosa juzgada, y él lo sabe o debería saberlo”. Según su visión, la actitud del director del MNAC configura un “desafío en toda regla a la sentencia”, ya que la resolución descarta cualquier posible deterioro de las piezas durante el traslado. El letrado insiste en que la negativa o demora en cumplir lo ordenado podría encuadrarse en el delito de desobediencia a la autoridad judicial y podría acarrear graves repercusiones personales para el propio Serra.

El delito al que hace referencia Español se encuentra regulado principalmente en los artículos 556 y 410 del Código Penal, aplicable este último cuando una autoridad o funcionario público se niega abiertamente a cumplir una resolución judicial, decisión u orden de la autoridad superior dictada dentro de sus competencias.

De recibir una condena por este delito, dicho funcionario o autoridad se podría enfrentar a penas de multa de 3 a 12 meses y una inhabilitación especial para su empleo o cargo público, prolongable hasta los 2 años. En la misma línea, la desobediencia reiterada de dicha orden constituiría otro delito tipificado en el artículo 411, castigado con pena de multa de 12 a 24 meses y una inhabilitación especial de empleo de hasta 3 años.

El patronato del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) ha acordado este lunes pedir una incidencia de ejecución ante el juzgado para informar de la "incapacidad técnica" del museo de llevar a cabo el traslado de las pinturas murales de Sijena en el plazo establecido por la ley de enjuiciamiento civil ni tampoco técnicamente. (Fuente: MNAC/Europa Press)

El MNAC ya ha preparado un escrito de oposición

La advertencia de Español surgió después de las recientes declaraciones públicas de Serra, quien expresó sus reservas sobre la devolución inmediata de las pinturas al monasterio por el “riesgo cierto” de deterioro que podrían sufrir las obras durante el traslado.

La inquietud manifestada por el director del MNAC subraya la preocupación por la preservación física de estos frescos del siglo XII, que permanecieron durante décadas en el museo barcelonés tras haber salido de Aragón en 1936, bajo el pretexto de su protección. Ante la decisión judicial definitiva, Serra ha comunidado en una conferencia de prensa que el MNAC “ya está preparando el escrito de oposición para cuando el Gobierno aragonés, previsiblemente, presente una ejecución forzosa de sentencia”.