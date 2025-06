Cuándo se estrena ‘El juego del calamar 3’: todo lo que se sabe del final de la serie y los rumores de un posible ‘spin-off’

Imágenes de la tercera temporada de 'El juego del calamar'. (Netflix)

Si hiciéramos una lista con los mayores éxitos de la historia de Netflix, esta estaría llena de títulos como Stranger Things o Adolescencia. Series que, desde el principio hasta el final, se han convertido en símbolos de la plataforma de streaming con más suscriptores en España. Sin embargo, en ese listado no podría faltar otro gran título que, pese a no provenir de Estados Unidos ni ser rodado en inglés, se convirtió en uno de los mayores fenómenos televisivos que se recuerdan: El juego del calamar.

Casi cuatro años después del estreno de esta serie surcoreana, que relataba la celebración de unos macabros juegos en los que diferentes personas se enfrentan a una más que probable muerte con tal de conseguir una enorme cantidad de dinero. Más en concreto, la tercera temporada retomará la historia justo en el punto en el que lo dejó la segunda, con Seong Gi-hun, el protagonista, al borde de rendirse tras el fracaso de la rebelión contra los organizadores.

Desde la temporada 1 hasta la 3, Gi-hun ha estado luchando sin rendirse. ¿Logrará ganar el sanguinario juego del calamar? ¿O el líder seguirá estando siempre un paso adelante? (Netflix)

“Gi-hun persiste con su objetivo de acabar con el juego, mientras el Líder continúa con su próximo movimiento y las decisiones de los jugadores supervivientes tendrán consecuencias aún más graves en cada ronda”, resumen desde Netfix. La nueva entrega estará disponible ahí desde el día 27 de junio, una fecha en la que millones de fans conocerán el esperado desenlace. A esto se suma el misterio que rodea al regreso de los VIPs y la presencia de un posible traidor en la isla.

El creador de la serie deja caer que podría haber un ‘spin-off’

No hay duda de que el final de El juego del calamar es uno de los estrenos del año. Sin embargo, el universo creado por esta producción no tiene por qué terminar con los capítulos que se estrenen este viernes. Y es que el creador de la serie, Hwang Dong-hyuk, ha declarado ante los medios que no se descarta en absoluto explorar nuevas narrativas relacionadas con este mundo en futuros proyectos.

El pasado 18 de junio, el director afirmó en una entrevista con el medio estadounidense People que existe “una posibilidad” de que llegue un futuro spin-off. “No puedo decir ahora cuándo ni cómo va a suceder, pero existe una probabilidad de ello”. De este modo, los fans de El juego del calamar podrían encontrarse frente a nuevas pruebas de los mortales juegos en un futuro.

El creador de 'El juego del calamar', Hwang Dong-hyuk, y su actor protagonista, Lee Jung-jae, en la presentación de la segunda temporada en un evento televisivo. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Todo lo que se conoce de la tercera temporada

“La temporada 3 traerá juegos completamente nuevos y dinámicas de personajes aún más salvajes”, ha adelantado el actor Lee Jung-jae, intérprete principal de la serie. “De todas las temporadas juntas, el más desafiante y difícil fue la última ronda que se verá en la temporada 3. Fue la más difícil de rodar”. No ha sido el único adelanto por parte del elenco, puesto que también la actriz Kang Ae-sim afirmó hace unos pocos días que el desenlace de la serie “te hará llorar”.

Por su parte, Hwang Dong-hyuk ha querido presentar el desenlace de la serie como un enfoque distinto respecto a las partes previas. “En la primera temporada, me centré en cómo hay una competencia intensa en esta sociedad capitalista extrema. En la segunda, quise mostrar cómo Gi-hun intenta romper las reglas del juego con una revuelta, que termina en fracaso. Y en la tercera temporada, quiero enfocarme en cómo debemos preservar nuestra humanidad en medio de esta competencia feroz”.