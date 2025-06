Luke Evans, la estrella de Hollywood que creció en una familia de testigos de Jehová sabiendo que era gay: “Solo tienes una oportunidad en la vida para ser feliz”

La autobiografía de Luke Evans, El chico de los valles de Gales, narra su infancia como Testigo de Jehová, el descubrimiento de su homosexualidad, el acoso escolar sufrido y su decisión de abandonar su hogar a los 17 años para buscar una vida auténtica. El libro también aborda su carrera en el teatro y el cine, así como su relación con España y su pareja actual.

“A veces me pregunto si, de haber tenido la oportunidad de decirle todas estas palabras a mi yo más joven, le habría ayudado”. Cuando Luke Evans escribe estas líneas, es una de esas estrellas de Hollywood que todo el mundo reconoce a simple vista. No es para menos: tras ser el villano de Fast & Furious 6 e interpretar a Drácula en La leyenda jamás contada, su rostro pasó a ser de dominio público cuando hizo de Bardo el Arquero en la trilogía de El Hobbit y de Gastón en el remake de La Bella y la Bestia.

Sin embargo, de niño todo eso habría parecido un sueño, incluso un sueño de mal gusto, para muchos de sus familiares. Criado en un pequeño pueblo del sur de Gales, Luke Evans creció en el seno de una familia de testigos de Jehová. Un entorno en el que el texto de la Biblia era la única ley que se obedecía, en la que todas las celebraciones -incluidas las de los cumpleaños- quedaban prohibidas y en el que su propia homosexualidad, la cual aún no terminaba de comprender del todo, se consideraba el peor de los pecados.

No fue este, sin embargo, el único obstáculo que tuvo que superar el actor británico para llegar hasta donde está. Otros obstáculos como el bullying -le llamaban “Jehovito Marica”- las escasas oportunidades en el mundo de la interpretación y sus propias inseguridades fueron apareciendo en el camino. Una a una, las fue sorteando, o mejor dicho, aprendió a vivir con ello y a seguir adelante. Muchos años después, lanza una mirada hacia el pasado y firma, uno a uno, los ejemplares de su autobiografía, El chico de los valles de Gales (Ediciones Camelot). Ese niño, el pequeño Luke Evans, queda ya muy lejos. Pero, en el fondo, sigue siendo el mismo.

Luke Evans durante la entrevista con Infobae España. (Carlos de Antonio de la Peña)

“Es probable que haya sido español en otra vida”

- Pregunta: Leyendo el libro, pensaba preguntarte si alguna vez habías estado en España, pero entonces leí que tu primer viaje fue a Benidorm (Valencia). ¿Cómo fue esa experiencia?

- Respuesta: Sí, en Benidorm, creo que tenía unos diez años. Fueron las primeras vacaciones en las que recuerdo ir en avión porque, cuando era niño, solíamos ir a campamentos con una caravana. Fue emocionante, recuerdo que nos alojamos allí, en Cala Finestrat, que creo que así se llamaba, justo al lado de las playas principales. Fue realmente divertido.

- P: ¿Crees en el destino? Te lo pregunto porque me llama la atención que tu primera vez fuera del Reino Unido viajaras a España, tu primer papel importante en una obra de teatro fuera interpretando al escriba de un rey visigodo... Y has terminado viviendo aquí en Madrid.

- R: Es cierto (ríe). Nunca lo había pensado, la verdad, tienes toda la razón. La Cava (obra de teatro sobre la historia Florinda, la esposa del rey Rodrigo) fue mi primer trabajo profesional e iba sobre la invasión musulmana de España. Sí, la verdad es que a lo mejor ha sido cosa del destino. Me siento como en casa cuando estoy aquí, muy tranquilo y muy cómodo paseando. Me gustan las cenas por las noches, una vez te acostumbras porque en Reino Unido cenamos a las 19. También soy fan de la siesta, así que es probable que haya sido español en otra vida.

- P: En el libro, hablas de ciertas inseguridades que te han acompañado desde siempre. Me preguntaba si, cuando decidiste hablar de tu infancia y de tu vida, estas reaparecieron.

- R: No, no reaparecieron, pero fue doloroso recordarlas. Ya sabes, cuando estás escribiendo un libro pasas muchas, muchas horas pensando y recordando. Y como iba sobre mi vida, tenía una memoria emocional, una memoria física de cómo me sentí en los momentos más oscuros de mi vida. Así que sí, algunas veces, tras estar escribiendo me sentía exhausto y molesto. Hubo muchas lágrimas, pero también momentos de alegría y sí, es algo muy extraño, aunque no me trajo las inseguridades de vuelta. Creo que ya he trabajado esos problemas y todavía tengo que seguir luchando contra ellos a medida que me hago mayor.

Cubierta de 'El chico de los valles de Gales', de Luke Evans. (Ediciones Camelot)

Criado como un testigo de Jehová

- P: ¿Cómo influyó la religión en tu forma de ver el mundo cuando eras pequeño?

- R: Cuando era un niño, todo lo que sabía era que los Testigos de Jehová creían que eran la religión verdadera y que el fin del mundo, el Armagedón, iba a ocurrir y ellos se salvarían y que tenían que llamar a las puertas de la gente para convertirles y alcanzar la verdad. Si tú no sigues esas reglas, serás expulsado, excomulgado. Esta fue mi manera de ver el mundo mientras crecía. Haciéndome mayor y pensando que era diferente y que posiblemente yo era alguien que quería vivir su vida de una manera que la religión no iba a aceptar, tuve que aceptar el hecho de que muy probablemente iba a perder a todo el mundo, incluidos a mis padres. Afortunadamente, eso no sucedió, pero perdí a todos los demás. No me quedan amigos de mi infancia.

- P: ¿Y cómo ha evolucionado esa relación con tus padres desde que comenzaste tu carrera?

- R: Ellos han tenido que pasar, ya sabes, por su hijo convirtiéndose en alguien a quien la gente reconoce por la calle. Evidentemente, ha habido mucho interés en mi vida privada, mi infancia y mis padres, sus nombres, David y Yvonne: la gente sabe quiénes son. Son bastante famosos en su pequeña aldea, la gente de Gales los conoce, así que ha habido muchos cambios y nos hemos tenido que adaptar. Nos respetamos y que nos queremos mucho. Tenemos una relación fuerte, tenemos nuestras propias vidas, seguimos nuestros propios caminos y yo estoy feliz con ello.

- P: Las creencias de los Testigos de Jehová les llevan a rechazar algunas técnicas médicas como las transfusiones de sangre. ¿Crees que esto se debería respetar? ¿Hasta qué límites podemos respetar las religiones de los demás?

- R: Si mi padre y mi madre estuvieran aquí, querrían que recordara que, aparentemente, hay sustitutivos para las transfusiones de sangre que no son sangre y que ellos pueden usar, que la ciencia ha progresado mucho: eso es lo que querrían que te dijera. Es algo bastante complicado, porque ellos creen en lo que la Biblia les dice de manera estricta, y la Biblia dice que ‘Dios les dijo a los israelitas que la sangre es sagrada’. Entiendo su religión, entiendo sus creencias, pero no son las mías, y si tuviera que hacerme una transfusión de sangre, me la haría al instante, de hecho me las he hecho, así que para mí no es un problema grande. En cuanto a las creencias de la gente... tenemos que respetarlas. Quiero decir, la religión es algo muy poderoso que puede unir a la gente y también puede hacer cosas terribles: la religión es la razón de que haya tantas guerras en el mundo y ahora estamos viendo una que es horrible y tiene que ver con la religión. Es algo realmente triste, porque creo que hay cosas muy buenas en la religión: a mis padres le. Ellos son muy felices y yo también de que ellos lo sean.

Evolución de Luke Evans a lo largo del tiempo. (Montaje realizado por Infobae España / Imágenes cedidas por cortesía de Ediciones Camelot / Fotografía deTim Palen en la esquina inferior derecha)

Lo peor de la fama

- P: ¿Cuáles fueron los mayores retos a los que te enfrentaste al irte de tu casa de Gales e irte a Londres para perseguir tu sueño de convertirte en actor?

- R: Bueno... realmente, la supervivencia porque Londres es caro. Tenía que trabajar, ir a la universidad durante todo el día, luego al trabajo en un bar y después, los fines de semana, trabajaba en una tienda. Era pura supervivencia, pero era la vida del estudiante y me encantaba, podía hacer que 10 libras me durasen eternamente.

- P: ¿Cuándo notaste más la fama?

- R: Antes de La Bella y la Bestia, los niños no sabían quién era yo. Después, los niños se aceraban a mí en los restaurantes con sus padres, que me decían ‘¿puedes tomarte una foto con nuestros hijos?’. Fue algo inusual y muy divertido.

- P: ¿Qué es lo más asfixiante de ser famoso: los fans o la prensa?

- R: Antes de nada, mis fans son increíbles, son muy amables, abiertos y tienen tanto amor por lo que hago... Su apoyo es fundamental para mí y mi experiencia en el trato con ellos ha sido extraordinaria. La fama, por su parte, es algo muy extraño. Si pudiera hacer este trabajo sin tener fama, seguramente elegiría eso porque te vuelves demasiado autoconsciente. Cuando vas a un restaurante o caminas por la calle, notas a la gente mirándote, tienes que forzarte a olvidarte de que están ahí, es una cosa muy poco normal sobre la que habría que reflexionar, aunque tampoco es para tanto.

- P: ¿Hay algún papel que hayas interpretado que sientas que transformara tu carrera o tu vida?

- R: Ha habido algunas actuaciones importantes y que han tenido un gran impacto, que han empujado mi carrera a otro nivel. Drácula, por ejemplo, El Hobbit por supuesto, que fue enorme, Fast and Furious, La Bella y la Bestia, y luego también muchas películas independientes que han sido realmente asombrosas. Soy muy afortunado porque todo lo que he hecho ha sido muy diferente. Yo elijo mis papeles por la variedad y estoy muy contento haciendo televisión, teatro o películas. Creo que es muy interesante ir probando todos los aspectos posibles del medio en el que trabajo como actor.

Luke Evans y Josh Gad en 'La Bella y la Bestia'. (Disney)

La búsqueda de una identidad propia

- P: ¿Notas si la presencia de personas del colectivo LGBTQ+ en Hollywood ha cambiado desde que comenzaste?

- R: Lo ha hecho. Sobre todo porque la visibilidad de historias mainstream con protagonistas o con personajes involucrados del colectivo está creciendo. Esa es la dirección correcta, espero que siga así.

- P: Al echar la vista atrás, ¿qué crees que es lo más importante que has aprendido?

- R: Bueno, tienes que ser auténtico. Solo tienes una oportunidad en la vida para ser feliz y no es un hecho el que vayas a serlo. Mi propia historia es un ejemplo perfecto de eso, la mayoría de mi libro va sobre la búsqueda de mi propia identidad y encontrar la felicidad adaptándome a mí mismo.

- P: Y por último, ¿qué le dirías al pequeño Luke Evans si lo tuvieras delante?

- R: ¡No comas tantos dulces! (ríe). Tengo más empastes en la boca de los que me gustaría recordar por las cosas azucaradas que comía de niño.