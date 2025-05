El único actor que rechazó a Steven Spielberg y al que el director intentó convencer durante seis años: “No estaba dispuesto a aceptar esa respuesta”

Steven Spielberg posa en París en el año 2024. (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Desde el arrollador éxito de Tiburón en los cines de todo el mundo, hace justo 50 años, Steven Spielberg pasó a convertirse en una estrella de Hollywood que, con sus películas posteriores, se convertiría a su vez en uno de los directores más importantes de la historia del cine reciente. Personajes tan míticos como Indiana Jones o E.T. el extraterrestre nacieron de sus películas, así como los mundos de Jurasasic Park o A.I. Inteligencia Artificial.

Tal ha sido su éxito que, hoy en día, cuesta imaginar a algún actor que, salvo en casos en los que ya estuviera comprometido con otros proyectos, rechazara trabajar con este cineasta. Tom Hanks, Catherine Zeta-Jones, Leonardo DiCaprio, Julia Roberts, Harrison Ford, Tom Cruise... Son solo algunos de los nombres que han trabajado al lado de Spielberg, quien ha llevado hasta trece largometrajes a ser nominados al premio Óscar por la Mejor película del año.

Sin embargo, Steven Spielberg, uno de los cineastas más exitosos de todos los tiempos, también se enfrentó al no alguna que otra vez en su carrera. La más sorprendente se produjo, quizás, al intentar convencer a un actor para que protagonizara una de sus películas más complejas. Y es que, tal y como se conoció en su momento, el director pasó varios años intentando que Daniel Day-Lewis aceptara interpretar a Abraham Lincoln en su épica producción sobre el presidente estadounidense (Lincoln, de 2012).

Fotografía de Daniel Day-Lewis en una gala de premios en 2019.

El único candidato posible

El proyecto sobre Lincoln estuvo en preproducción durante más de un lustro y Spielberg tenía claro desde el principio que Day-Lewis era el actor ideal para el papel. Sin embargo, convencer al actor de aceptar el desafío no fue tarea fácil. Este intérprete se encontraba entonces retirado temporalmente y se había vuelto mucho más selectivo con los papeles que aceptaba.

De este modo, Spielberg explicaba a Deadline que Day-Lewis tuvo alrededor de seis años para considerar la oferta. Inicialmente, el actor había rechazado el papel debido a la magnitud del personaje histórico, lo que le generaba cierta intimidación. El director recordó que, aunque Day-Lewis declinó la oferta, el encuentro dejó una buena impresión en ambos que le llevó a seguir insistiendo.

imágenes de Daniel Day-Lewis convertido en Abraham Lincoln.

La persistencia de Spielberg fue clave para finalmente asegurar la participación de Day-Lewis. Un amigo en común, Leonardo DiCaprio (quien había trabajado con él en Gangs of New York, una película de Martin Scorsese), jugó un papel crucial al intervenir. DiCaprio contactó a Day-Lewis y le dijo: “Tienes que reconsiderarlo. Steven te quiere de verdad para esto y no está dispuesto a hacer la película sin ti”. Este gesto llevó a Day-Lewis a leer el guion escrito por Tony Kushner y el libro de Doris Kearns Goodwin, Team of Rivals, lo cual, finalmente, lo convenció de aceptar el papel.

Un logro histórico que ningún otro actor ha igualado

Spielberg, quien generalmente acepta un “no” por respuesta, admitía que en esta ocasión no estaba dispuesto a ceder. “Es una de las pocas veces en mi vida en que no estuve dispuesto a aceptar esa respuesta”, ha llegado a confesar en alguna ocasión. El director estaba convencido de que solo Day-Lewis podía ofrecer la interpretación que la figura de Lincoln requería, describiéndola como una experiencia que permitiría al público encontrarse con el legado del presidente de una manera única.

Falleció la primera víctima de la famosa película “Tiburón” de Steven Spielberg

El tiempo se encargó de demostrar que el empeño de uno y la claudicación del otro habían sido decisiones acertadas. La actuación de Day-Lewis en Lincoln fue ampliamente elogiada, consolidando su reputación como uno de los actores más versátiles y dedicados de su generación y logrando su tercer premio Óscar como Mejor actor principal, algo que no había logrado nunca nadie hasta entonces ni se ha conseguido después... sin contar la categoría femenina, donde Meryl Streep y Frances McDormand han logrado también tres estatuillas, insuficientes, sin embargo, para igualar las cuatro de Katherine Hepburn.