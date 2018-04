(Post scriptum. En general, suelo detestar, como símbolo vivo y cotidiano de la degradación cultural del país, el infantil –que no adulto ni de avanzada– sexismo que copa las pantallas de tevé y rebota en otros medios. Suena a ola sexópata mediática, y las confesiones íntimas de los protagonistas van del living al dormitorio, son filmadas, y acaso lleguen un día al baño…, apoyadas siempre por filmaciones eróticas como trofeos de una nueva civilización (Help!). Sin embargo, y aunque no lo justifique, al rastrear la vida de Abraham Lincoln, muerto hace más de siglo y medio, descubro que en 2006, el psicólogo y terapeuta Clarence Arthur Tripp –muerto ya– publicó el libro The intimate world of Abraham Lincoln, en el que dice que el Gran Hombre tuvo relaciones eróticas con hombres desde su juventud hasta la presidencia. Y no se descarta de naipe alguno… Dice que compartió una estrecha cama con un profesor llamado Billy Greene, que elogió los muslos del libertador de los esclavos "como los más perfectos de ser humano alguno". Y que lo mismo había ocurrido con un tal Joshua Fry Speed, un amigo tan íntimo, que al pie de sus cartas escribía "Tuyo para siempre". Y que ya presidente, tuvo relaciones con un joven llamado Elmer Ellsworth, y con su amigo íntimo Davis Derickson, capitán de la guardia presidencial, "con quien compartía el lecho durante las frecuentes ausencias de su esposa". Desde luego y como respuesta, aparecieron testimonios y relatos en sentido contrario, recordando –entre otros amoríos con mujeres– la severa depresión que le causó la temprana muerte de Ann Rutledge. Poco importa. Nada ni nadie, en su sano juicio y hasta con desprecio y/o indiferencia ante estas habladurías, pondrá en la balanza la sexualidad de Platón, de Miguel Ángel, de grandes escritores, filósofos, pintores, combatientes, héroes. Eso sólo lo harán los estúpidos, los buscadores de basura, los mediocres de toda mediocridad y para toda la vida. Pero es evidente que no sólo desfilan en estos días por los medios. Hace un siglo y medio… Y seguramente se repetían en la Edad Media, el Renacimiento, en todas las edades, alrededor de las pirámides y los Jardines colgantes de Babilonia… Porque bien dijo Albert Einstein que hay dos cosas infinitas: el Universo y la estupidez humana… "pero respecto del Universo no estoy tan seguro".)