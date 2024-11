Aitana hace una donación anónima por la DANA y uno de los afectados la revela: “No quería que se supiese, pero para mí es de justicia”

La cantante Aitana Ocaña, en la gala de la entrega de premios Elle Style. (Europa Press)

Este martes se ha cumplido una semana desde que la lluvia de la DANA llegó a la Comunidad Valenciana, provocando una serie de inundaciones que acabaron con la vida de más de 200 personas. Desde entonces, las noticias sobre el estado de la población, de la falta de recursos, de los trabajos de rescate realizados o de los riesgos que muchos valencianos y valencianas aún corren han aparecido en todos los medios de comunicación.

Una cobertura mediática apoyada también por un gran movimiento en redes sociales, que se ha volcado de manera masiva en forma de mensajes de apoyo y múltiples campañas para tratar de ayudar a la población que, a día de hoy, sigue intentando recuperarse del duro golpe recibido. En este último grupo se incluirían los vídeos publicados por Julio Braceli, un experto en desarrollo personal y liderazgo que, el día 31 de octubre, publicó un vídeo en el que informaba sobre la situación de Catarroja, uno de los municipios más afectados.

“Necesitamos mucha ayuda y sobre todo recuperar el agua cuanto antes”, pedía en dicha publicación, que no tardaba en hacerse viral. “Las fuerzas y cuerpos de seguridad y bomberos no son suficiente”. Han pasado seis días desde entonces, y aunque la situación aun está lejos de solucionarse, parece que las palabras de Julio lograron que mucha gente no dudara en ofrecer su ayuda. Entre estas personas, una de ellas pidió que no se diera a conocer su identidad, pero finalmente Julio ha decidido hacer público de quién se trata.

Le escribía todos los días preguntando qué necesitaban

“Os quiero contar una cosa que la persona que me ha ayudado no quería que lo contase, pero es que para mí es de justicia”, asegura en un nuevo vídeo subido a principios de semana. “Cuando hice un vídeo que se hizo muy viral porque era el día que saltó toda esta mierda”, explica , “Aitana, la cantante, la artista, fue la primera persona o de las primeras personas que cuando el vídeo tenía muy pocas reproducciones y no era ultra viral, me escribió”. Una interacción que para el experto en desarrollo personal “fue increíble”.

“Primero”, enumera, “porque siempre desde el anonimato total, todos los días me ha preguntado cómo estaba, qué necesitábamos en los pueblos, cómo podía ayudar ella”. Pero estos mensajes eran solo el reflejo del interés que la cantante sentía, también evidentes por la difusión que la artista ha hecho a través de sus redes sociales de la situación en la provincia de Valencia. A la hora de ayudar, la cantante se ha valido también de su familia, que también se ha implicado. “Su primero, que tiene una empresa de reformas, va a venir a reformar, a ayudar un fin de semana entero con todo su equipo. Y nadie se ha enterado y nadie lo ha dicho”, recalca Julio.

“Flipo cuando hablo con ella”

“Está ayudando un montón a un montón de pueblos”, asegura, “con posibles soluciones de problemas heavys como el de las botas de agua, que ahora ya está intentando conectar con Decathlon”. Además, Julio cuenta cómo ese mismo día ha “tenido la suerte de descargar un tráiler de 17 palets de productos de primera necesidad de los que necesitamos ahora”. Una donación de la cantante que en todo momento dejó claro que no quería que se supiera.

“Pero es que para mí es de justicia, es que no puedo no etiquetarla, no puedo no etiquetarte, Aitana, porque de verdad todos los días me me pregunta cómo estoy, qué necesitamos, qué veo que es necesario, ‘cómo podría contribuir yo sin decir nada a nadie y sin buscar nada a cambio’”, revela este hombre. “Y es increíble porque personas con esa relevancia que tienen, ese altavoz, que tienen la capacidad de tener equipos trabajando con ellos, que nos ayuden en momentos críticos, eso también considero que es parte de de la profesión y de ser artista”.

Julio ha terminado destacando la “empatía absoluta” y la “humildad” de Aitana. “Es que flipo cuando hablo con ella. Nos ha ayudado y quiero decirlo, ¿vale? No es un patrocinio, no es una mierda. No, no es ninguna tontería”, insiste. “Es una persona que nos puede ayudar y que nos ha ayudado”.