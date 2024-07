Netflix confirma que Benedict será el protagonista de la cuarta temporada de ‘Los Bridgerton’

Benedict Bridgerton en una escena de 'Los Bridgerton' (Netflix)

Grandes vestidos, té, pastas y una sociedad victoriana enarbolada por el romance y el cotilleo de época. Los Bridgerton, la serie de Netflix producida por Shonda Rhimes, no tardó demasiado en convertirse en predilecta de una audiencia que buscaba historias idílicas en un escenario patrocinado por las mejores novelas de Jane Austen. Tras el estreno de la tercera temporada, centrada en Colin Bridgerton (Luke Newton) y Penelope Featherington (Nicola Coughlan), los seguidores de la exitosa ficción han sido poseídos por el vacío que se apodera del consumidor medio tras el final de sus ocho episodios.

Netflix ya había confirmado la cuarta temporada, aunque no había querido revelar quién iba a ser su protagonista... hasta ahora. Benedict Bridgerton (Luke Thompson) será el líder de la trama en los próximos capítulos de la exitosa ficción. Siendo uno de los personajes predilectos de los seguidores, la noticia habrá sacado más de alguna sonrisa entre el público adicto a las cartas de Lady Whistledown. Hay que recordar que cada libro de Julia Quinn, al igual que la ficción, pone el foco en la historia de un hermano Bridgerton diferente, explorando su búsqueda del amor en la época de la Regencia londinense. Las novelas, sin embargo, presentan un orden cronológico distinto al que sigue la serie de Netflix.

Es la hora de desenmascarar al protagonista de la cuarta temporada de #BridgertonNetflix 🎭 BENEDICT BRIDGERTON 🎭 pic.twitter.com/J913FylVG7 — Netflix España (@NetflixES) July 23, 2024

“No vamos a ir necesariamente en orden, sino que vamos a ver a cada uno de los hermanos y sus historias”, declaró Rhimes en 2022 a Entertainment Tonight. El primer libro de Quinn que salió al mercado fue The Duke & I (El duque y yo, 2000), la historia que inspiró a la primera temporada de Los Bridgerton y que protagonizaron Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) y el duque Simon (Regé-Jean Page). El segundo libro, The Viscount Who Loved Me (El Vizconde que me amó), inspiró a su segunda temporada, liderada por el tórrido romance entre Anthony Bridgerton (Anthony Bailey) y Kate Sharma (Simone Ashley). Hasta aquí, todo en orden. El lío, o el cambio, se produjo en esta tercera temporada.

El tercer libro, titulado An Offer From a Gentleman (Te doy mi corazón), que detalla la historia de amor de Benedict Bridgerton, llegará después del ya estrenado tórrido romance entre Colin y Penelope, protagonistas del cuarto libro, Romancing Mr. Bridgerton (Seduciendo a Mr. Bridgerton). De esta forma, la ficción saltó a la cuarta novela en su tercera temporada y se centrará en el relato del tercer libro en la cuarta, poniendo el foco en Benedict.

Jess Brownell, showrunner de la serie, creía que era demasiado pronto para que Benedict “sentara la cabeza”, de ahí que se hayan tomado la licencia de explorar su carácter aún más en la tercera temporada. “Es un personaje muy apasionado y queríamos que emprendiera algunas aventuras más antes de llegar a su temporada”, explicó a The Hollywood Reporter.

Luke Thompson como Benedict Bridgerton y Luke Newton como Colin Bridgerton en el sexto episodio de la tercera temporada de 'Los Bridgerton' (Liam Daniel/Netflix © 2024)