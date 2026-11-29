29/11/2026 Maribel Vaquero POLITICA ESPAÑA EUROPA PAÍS VASCO PNV

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La cabeza de lista del PNV al Congreso de los Diputados por Guipúzcoa, Maribel Vaquero, ha pedido a la ciudadanía que vote "porque es un día importante, tenemos mucho en juego" en las elecciones generales.

Vaquero, que ha votado este domingo es el frontón municipal del municipio guipuzcoano de Urnieta, ha pedido, además, que la jornada se desarrolle con normalidad y sin incidentes.

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"Me gustaría que todo el día transcurriera con normalidad y que no haya ningún tipo de incidente, y también agradecer a todas las personas que están en las mesas y que están trabajando en el día de hoy para que todos podamos ejercer el derecho al voto y comunicar la importancia de esta cita", ha afirmado la candidata.