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Un votante de Jaén capital ha introducido por error las papeletas de las candidaturas al Congreso de los Diputados y al Senado en un solo sobre, correspondiente a la Cámara Baja, en las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre.

Se trata de una de las incidencias de las que da cuenta la Delegación del Gobierno en Andalucía en el comunicado en el que informa sobre la marcha de la jornada electoral en la comunidad hasta las 14 horas, que registra una participación del 44,13%, 2,08 puntos más que el 23 de julio de 2023.

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La confusión de este votante que ha introducido en el sobre para el Congreso tanto la papeleta blanca como la sepia para el Senado ha sido comunicada a la Junta Electoral de Zona (JEZ).

Otra incidencia en Jaén capital se ha producido en el colegio localizado en la Escuela de Artes y Oficios 'José Nogué', donde los miembros de la mesa han trasladado la urna hasta las puertas para que pudiera ejercer su derecho a voto una mujer con movilidad reducida.

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Terminales de lectura de DNI electrónico sin batería o desperfectos en alguna urna son otras de las incidencias ocurridas en estas primeras horas de la jornada.

La Junta Electoral de Zona es la encargada de tomar de decisión, si así lo considera oportuno, de ampliar el horario de votación cuando la incidencia haya provocado una alteración del tiempo de apertura de las mesas.

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