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Barcelona, 29 nov (EFE).- Un matrimonio de edad avanzada ha fallecido este domingo por inhalación de humo del incendio registrado esta tarde en su casa de Lleida, han informado a EFE fuentes de los servicios de emergencias.

Los Bombers de la Generalitat han explicado en un comunicado que a las 16:17 horas han sido alertados de este suceso por familiares de las víctimas.

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Una vez los efectivos se han personado en la casa, han localizado los cuerpos del hombre y la mujer en el dormitorio de la vivienda y han detectado una alta concentración de monóxido de carbono ocasionada por la combustión lenta de un material aislante situado en el techo del primer piso de la casa.

Los bomberos han apagado los puntos calientes del incendio y han procedido a ventilar la vivienda.

Este servicio de emergencias considera que la lenta combustión del material aislante ha causado concentraciones muy altas de gases en la casa durante horas.

En este incendio han trabajado, además de los bomberos, efectivos de la Guàrdia Urbana de Lleida, sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y agentes de los Mossos, que se han hecho cargo de la investigación del siniestro. EFE

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