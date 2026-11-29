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ELECCIONES GENERALES

Madrid- Los partidos políticos analizan este lunes los resultados de las históricas elecciones del 29 de noviembre, que han tenido una participación récord.

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PLUS ULTRA

Madrid - Las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero acuden a la Audiencia Nacional a declarar en calidad de investigadas ante la sospecha del juez de que su empresa, What The Fav, tuvo un papel "instrumental" para redistribuir fondos en el caso Plus Ultra.

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NAUFRAGIO IBIZA

Murcia - El buque Med Emre continúa su travesía hacia el puerto de Cartagena, donde llegará el miércoles próximo o el jueves, mientras el Gobierno de Murcia espera la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid al recurso presentado el sábado para paralizar el traslado, que lleva a cabo Salvamento Marítimo a una velocidad de entre uno y dos nudos.

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ESPAÑA DÉFICIT

Madrid - El Ministerio de Hacienda publica los datos de déficit público hasta septiembre, , después de que en los ocho primeros meses del año creciera un 7 %, hasta 31.183 millones de euros equivalentes al 1,75 % del PIB.

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(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8013707811)

EURÍBOR NOVIEMBRE

Madrid - El Euríbor a doce meses, el índice al que está referenciado a la mayoría de las hipotecas variables en España, vuelve a cerrar noviembre con alzas, con una media provisional del 3,311 %, más de un punto por encima de hace un año, lo que conllevará una subida de la cuota de la hipoteca de aproximadamente 90 euros al mes, más de 1.000 euros al año.

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FACTURA ELÉCTRICA

Madrid.- El mercado mayorista de la electricidad va camino de cerrar su noviembre más caro desde 2021, con un precio medio que, aunque se ha reducido ligeramente respecto a los máximos del mes anterior gracias a una mayor contribución de la eólica, sigue por encima de los 160 euros/megavatio hora (MWh).

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(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023093392)

MODA TENDENCIAS

Madrid - Antes de convertirse en una de las prendas imprescindibles del otoño, de pasearse por las pasarelas de Calvin Klein o The Row y de conquistar a las prescriptoras de moda, la camisa de cuadros tenía una misión bastante menos sofisticada: proteger del frío a quienes trabajaban al aire libre. María Muñoz Rivera

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LITERATURA SIDA

Madrid - El sida -cuyo día mundial se conmemora este martes- y su relación con el consumo de heroína en la España de los 80 se ha abordado con frecuencia poniendo el foco en la marginalidad, la delincuencia, la enfermedad y la muerte pero en los últimos tiempos ha surgido en la literatura una mirada más íntima, familiar. Magdalena Txanis

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(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8001860030)

GASTRONOMÍA PREMIOS

San Sebastián - El cocinero Bittor Arginzoniz, chef y propietario del Asador Etxebarri, coronado como el mejor restaurante del mundo en la prestigiosa lista 'The 50', ofrece una conferencia en el Basque Culinary Center en la que repasará su trayectoria y su particular manera de entender la cocina, el producto y el fuego.

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SERIES ESTRENO

Madrid - Para el actor Javier Gutiérrez es "un auténtico regalo" poder dar vida al icónico inspector Leo Caldas, protagonista de la trilogía del escritor Domingo Villar, en la serie adaptada de su novela 'El último barco'. "De pequeño quería ser detective privado", asegura a EFE en una entrevista en la que agradece que su oficio le haya permitido acercarse a ese sueño.

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TIEMPO OTOÑO

Madrid - La primera semana de diciembre comienza con tiempo estable y soleado en casi todas España, salvo nieblas extensas en el interior peninsular y Galicia, y con temperaturas que se mantienen con pocos cambios, pero con un acusado descenso térmico en la recta final, coincidiendo con el inicio del puente de la Constitución.

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AGENDA INFORMATIVA

POLITICA

09:00h.- Madrid.- ELECCIONES GENERALES.- El presidente de GAD3, Narciso Michavila, protagoniza un desayuno informativo de Nueva Economía Forum un día después de las elecciones del 29N. Hotel Mandarin Oriental Ritz

11:00h.- Madrid.- ELECCIONES MUNICIPALES.- El INE publica las cifras de nacionales de otros países con acuerdos de reciprocidad de voto que podrán participar en las elecciones municipales del 23 de mayo de 2027. (Texto)

12:00h.- Barcelona.- PARTIDOS CUP.- La portavoz de la CUP Su Moreno ofrece una ruda de prensa para valorar la actualidad política. Sede de la CUP (C/ Casp, 180). (Texto)

16:30h.- Andorra la Vella.- CATALUÑA ANDORRA.- Representantes de los parlamentos de Cataluña y Andorra celebran la segunda reunión de la Comisión para el Seguimiento de los Asuntos Transfronterizos Andorra-Cataluña y a las 18:30 horas, el presidente de la cámara catalana, Josep Rull, atiende a los medios. Consejo General de Andorra. (Texto)

17:30h.- San Sebastián.- ELECCIONES EH BILDU.- El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, analiza los resultados logrados por su formación en las elecciones generales. Sede EH Bildu (Texto) (Foto)

ECONOMÍA

Madrid.- ESPAÑA DÉFICIT.- El Ministerio de Hacienda publica los datos de déficit público hasta el mes de septiembre y avanza los del Estado hasta octubre. (Texto)

09:45h.- Murcia.- AGRICULTURA FORO.- La Región de Murcia acoge el I Foro Interregional Agroalimentario Murcia, Andalucía y Comunidad Valenciana, que reúne a Antonio Luque, presidente de DCOOP; Enrique de los Ríos, director general de UNICA Group; Ángel del Pino, director del Departamento de Producción y Desarrollo de ANECOOP; Fernando Gómez, director general de PROEXPORT; Luis Miguel Fernández, gerente de COEXPHAL; Cristina del Campo, directora general de AINIA Hotel Nelva (Texto) (Foto)

09:00h.- Madrid.- TRANSPORTE FERROVIARIO.- El INE publica la estadística sobre transporte ferroviario del tercer trimestre de 2026, que detalla el número de mercancías y pasajeros transportados, así como los accidentes registrados. (Texto)

10:45h.- Santa Cruz de Tenerife.- ECONOMÍA ÁFRICA.- El presidente de la CEOE de Tenerife, Pedro Alfonso; el secretario general del Foro Iberoafricano de Canarias, Agustín Manrique de Lara; y el director general de Relaciones con África de la comunidad autónoma, Luis Padilla, ente otros, presentan un informe sobre la situación socioeconómica y las necesidades formativas de Senegal y Mauritania CEOE de Tenerife (rambla de Santa Cruz, 147)

10:45h.- Toledo.- FEMINISMO SINDICAL.- La secretaria confederal de Internacional y Comunicación de CCOO, Cristina Fabiacén, el secretario general de CCOO de Castilla-La Mancha, Javier Ortega, y la exministra de Trabajo de Chile Jeannette Jara, atienden a los medios antes del inicio de la jornada 'Feminismo sindical, derechos de las mujeres y extrema derecha'. Sede de CCOO (Plaza del Horno de la Magdalena, 1. Junto a Café del Trópico). (Texto) (Foto)

11:30h.- Terrassa (Barcelona).- CIRSA LOTTOMATICA.- Cirsa vota en una junta extraordinaria sobre su absorción por parte de la italiana Lottomatica. Hotel Eurostars Don Cándido. (Texto)

12:00h.- Madrid.- BME SCALEUP.- La sociedad anónima cotizada de inversión en el mercado inmobiliario (socimi) Open Union, valorada en 5,5 millones de euros, comienza a cotizar en BME Scaleup, índice dirigido a pequeñas y medianas empresas al igual que BME Growth Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1.

13:00h.- Madrid.- EURÍBOR NOVIEMBRE.- El euríbor cierra el mes de noviembre por encima del 3,3 %, volviendo a las alzas tras bajar ligeramente en octubre, y la hipoteca media costará al mes cerca de 90 euros más.

17:30h.- Madrid.- SINDICATOS UGT.- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, participa en el Encuentro Anual 2026 de la Fundación Manuel Fernández 'Lito'. Auditorio Nacional de Música

18:00h.- Madrid.- PREMIOS ANASTASIO DE GRACIA.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, asiste al acto de entrega de los 'Premios Anastasio de Gracia 2026', organizado por la Fundación Manuel Fernández 'Lito', en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional de Música, en Madrid.

18:30h.- Madrid.- MERCADOS COYUNTURA.- Madrid.- El selectivo de la Bolsa española, IBEX 35, cerrará noviembre en positivo en torno a los 19.300 puntos, acumulando un avance de cerca del 2 % en un mes marcado por las resurgidas dudas en la inteligencia artificial (IA), la tensión geopolítica en Oriente Medio, la evolución de la inflación y los tipos de interés.

19:30h.- Madrid.- EMPRESAS NATURGY.- El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, imparte la conferencia 'Una década de transformación energética'. CaixaForum Madrid, paseo del Prado, 36.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:00h.- Madrid.- PLUS ULTRA.- José Luis Calama, el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Plus Ultra cita a declarar como investigadas a las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Audiencia Nacional (Texto)

11:00h.- Madrid.- ESTADÍSTICA MIGRACIONES.- El INE publica la Estadística de Migraciones y Cambios de Residencia (EMCR) del año 2025.

11:00h.- Ferrol.- BUQUE PATIÑO.- El Buque de Aprovisionamiento de Combate Patiño regresa a su base en Ferrol tras permanecer integrado en la SNMG-2, una de las agrupaciones navales permanentes de la OTAN. Muelle 10 de Navantia Ferrol; acreditaciones en la puerta principal del astillero de 10:00 a 10:15 horas Muelle 10 de Navantia Ferrol. (Texto) (Foto)

SOCIEDAD

09:00h.- Madrid.- CONGRESO MEDIOAMBIENTE.- Comienza la XVIII edición del Congreso Nacional de Medioambiente (Conama), que reúne a más de 7.000 profesionales y representantes de administraciones públicas, empresas, universidades y organizaciones sociales hasta el próximo 3 de diciembre en el Centro de Convenciones Norte de Ifema.

09:30h.- Catarroja (Valencia).- DANA JUSTICIA.- Dos bomberos forestales de Buñol (Valencia) declaran como testigos ante la jueza que instruye la causa penal por la gestión de la dana de Valencia de 2024. Juzgados (Texto)

10:30h.- Madrid.- ENCUENTRO SACERDOTES.- Encuentro Nacional de Sacerdotes convocado por la Conferencia Episcopal Española (CEE) bajo el título 'Presbíteros: servidores de la comunión', en el que interviene el arzobispo de Turín, el cardenal Roberto Repole, y el presidente de los obispos españoles, Luis Argüello, cierra la jornada. Fundación Pablo VI. Paseo Juan XXIII, 3

11:00h.- Madrid.- LENGUA ESPAÑOLA.- El Instituto Cervantes acoge la presentación del libro 'Demolingüística del español en Ucrania, Turquía, Armenia y Georgia', undécimo volumen de la colección "El español en Europa". Alcalá, 49

13:00h.- Madrid.- EDUCACIÓN PROTESTAS.- CSIF Educación Madrid convoca una concentración ante la Consejería de Educación. Calle Alcalá, 32

18:00h.- Bilbao.- PENA DE MUERTE.- Amnistía Internacional Euskadi celebra la Jornada Internacional contra la Pena de Muerte 'Ciudades por la Vida'. Palacio Yhon (Edificio La Bolsa).

18:30h.- Barcelona.- DISCAPACIDAD SOLIDARIDAD.- Acto de presentación del Calendario Solidario Talita 2027, de niños, niñas y jóvenes con discapacidad intelectual y famosos, Hotel H10 Art Gallery. Calle de Enric Granados, 62 (Texto)

CULTURA Y TENDENCIAS

09:00h.- San Sebastián.- GASTRONOMÍA PREMIOS.- El cocinero Bittor Arginzoniz, chef y propietario del Asador Etxebarri, ofrece una ponencia en el Basque Culinary Center. Basque Culinary Center (Texto) (Foto)

11:00h.- Barcelona.- MÚSICA ESCULTURA.- El Palau de la Música Catalana presenta una exposición del escultor Lluís Cera con 15 esculturas concebidas para dialogar con el edificio modernista Palau Música (Texto) (Foto)

14:30h.- Madrid.- CAPITALIDAD CULTURAL.- Una comitiva encabezada por la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, e integrada por todas las instituciones que forman parte del consorcio de Granada para la Capitalidad Cultural Europea 2031 se desplaza a Madrid para explicar el proyecto a los evaluadores internacionales. Ministerio de Cultura (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Madrid.- PREMIO TAUROMAQUIA.- La Asociación de la Prensa de Madrid entrega al diestro Diego Urdiales el premio Oreja de Oro correspondiente a la Corrida de la Prensa 2026. Gran Vía Venue del Palacio de la Prensa (Gran Vía, 46)

19:00h.- Alhaurín de la Torre (Málaga).- CULTURA TEATRO.- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, inaugura el Teatro Metropolitano de Alhaurín de la Torre (Málaga) Avda. Presidente Adolfo Suarez (Texto) (Foto)

21:00h.- València.- FALLAS VALÈNCIA.- Acto conmemorativo del décimo aniversario de la Declaración de la Fallas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco con la cremà de una figura conmemorativa y un espectáculo piromusical de Hermanos Caballer. Plaza de la Crida (frente a las Torres de Serranos).

EFE

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