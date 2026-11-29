Guardar

El secretario general del PP, Miguel Tellado, considera que el escrutinio puede ser "de infarto, con muchos escaños decidiéndose en foto-finish", pero ha indicado que su partido lo afronta con "la esperanza de que las urnas hayan recogido lo mismo que se ve en las calles" y que han visto en las encuestas publicadas.

En una comparecencia en la sede del PP, una vez cerrados los colegios electorales, Tellado ha afirmado que los españoles han hablado en las urnas y lo han hecho de forma "masiva", con una participación "histórica"

PUBLICIDAD

"La participación ha sido histórica, como corresponde también a unas elecciones históricas, como pedíamos desde el Partido Popular. Una movilización masiva, que muestra la gran cultura democrática de los españoles y el carácter decisivo de estas elecciones", ha subrayado.

EL PP ESPERA "CON ILUSIÓN" LOS RESULTADOS

A falta de conocer los resultados, Tellado ha asegurado que el PP los espera con "enorme ilusión". "Con la esperanza de que las urnas hayan recogido lo mismo que se ve en las calles y que hemos visto también en las encuestas", ha añadido.

PUBLICIDAD

El dirigente del PP ha indicado además que su partido espera ese escrutinio "con ganas y también con la serenidad propia de quien lo ha dado todo". "La tranquilidad del deber cumplido. El devenir del país va a depender de lo que hoy hayan expresado los españoles en las urnas", ha dicho.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))