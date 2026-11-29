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Madrid, 29 nov (EFE).- El presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, ha votado este domingo en Madrid y ha vuelto a pedir una gran participación "por el futuro" de España.

Sánchez ha llegado cerca de las 9:15 horas al colegio electoral Nuestra Señora del Buen Consejo, en el distrito de Moncloa-Aravaca, sin su esposa, Begoña Gómez, quien ha votado por correo en esta ocasión.

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En declaraciones a los medios congregados ha subrayado que "hoy es el día en el que España va a decidir qué futuro quiere para los próximos cuatro años" y ha recordado que en democracia "hay muchos poderes" pero el mayor es el del voto.

Sánchez ha pedido una gran participación porque cuanto mayor sea "mejor se verá reflejado el sentir y la voluntad de los ciudadanos en el próximo Parlamento" y "mayor fuerza tendrá el Gobierno" para continuar sus políticas. EFE

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