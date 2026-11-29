27/11/2026 Cierre de Campaña del PSOE, a 27 de noviembre de 2026, en Madrid (España). El presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, ha presumido este jueves de "íntegro" y de actuar "inmediatamente" cuando el PSOE ha sufrido casos de corrupción. Sin embargo, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Vox, Santiago Abascal, le han atacado con la "cloaca" que intentó acabar con la jueza de Badajoz Beatriz de Biedma. POLITICA Fernando Sánchez - Europa Press

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El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, seguirá desde el Palacio de la Moncloa el inicio del recuento de las elecciones generales de este domingo.

Como ya ocurrió en las generales de julio de 2023, el jefe del Ejecutivo ha optado por analizar los primeros resultados desde su residencia habitual y dejar para más tarde la decisión de ir o no a la sede del PSOE en la madrileña calle Ferraz.

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Al cierre de urnas se encontraba en Ferraz el equipo de la Secretaría de Organización del PSOE, encabezado por Rebeca Torró; la vicesecretaria general, María Jesús Montero, y la presidenta del partido, Cristina Narbona, según han indicado fuentes socialistas.

En las anteriores elecciones, el presidente del Gobierno llegó a la sede de los socialistas poco antes de las once de la noche para seguir el desenlace de una noche electoral que en ese momento era muy ajustada y que, finalmente, le permitió reeditar mandato tras cosechar el apoyo de partidos nacionalistas.

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Sánchez entró aquella noche en Ferraz procedente de Moncloa y con cerca del 90% del resultado escrutado, cuando ya se encontraban allí desde hace horas varios ministros.

La participación en las elecciones generales de este 29 de noviembre alcanzaba, a las 18.00 horas, un récord histórico, con un 68,15% de votantes que ya habían depositado su voto.

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