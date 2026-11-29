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El presidente del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha pedido este domingo "no desaprovechar" la oportunidad de reivindicar la democracia, la libertad y Cataluña a través del voto.

"Durante 40 años, el Parlament de Catalunya estuvo cerrado a cal y canto. Se impidió que la gente pudiera entrar y se negó la existencia de la nación catalana", ha declarado tras votar en Terrassa (Barcelona).

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Rull ha deseado que "el mejor civismo y la mejor actitud de los ciudadanos y las ciudadanas pueda prevalecer".