29/11/2026 Ambiente durante el seguimiento de la jornada electoral de los comicios generales en la sede federal del Partido Popular en la calle Génova, a 29 de noviembre de 2026, en Madrid (España). Hoy 29 de noviembre se celebran en España las XVII elecciones generales, a las que están convocados 38.616.949 electores y en las que se elegirán 350 diputados y 209 senadores en un proceso de votación que se ha desarrollado entre las 09.00 y las 20.00 horas. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press

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Los expresidentes del Gobierno Mariano Rajoy y José María Aznar han decidido acercarse a la sede nacional del PP para seguir con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el recuento de las elecciones generales de este 29 de noviembre, y celebrar su posible victoria en las generales.

El PP ha informado de que Feijóo está reunido en este momento en su despacho con el secretario general del PP y director de campaña de la formación, Miguel Tellado, y con el vicesecretario de Política Autonómica y Local y Análisis Electoral, Elías Bendodo, con los que está siguiendo el escrutinio.

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Además, el partido ha indicado que acaba de llegar a la sede del PP Mariano Rajoy y ha añadido que "próximamente vendrá" también José María Aznar. Los dos expresidentes se han volcado en la campaña a petición de Feijóo, con actos electorales en distintos puntos de España.

CRECE LA EUFORIA EN GÉNOVA CONFORME AVANZA EL ESCRUTINIO

Conforme avanza el escrutinio, la euforia ha empezado a cundir en Génova, donde ya se concentran centenares de simpatizantes y afiliados a las puertas de la sede del PP con banderas de España y del PP para celebrar una victoria.

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Se espera que el presidente del PP --que ha llegado a las 20.15 a Génova para seguir el recuento electoral con su equipo-- salga a ese balcón para dirigirse a los afiliados y simpatizantes del Partido Popular.