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Redacción Deportes, 29 nov (EFE).- El púgil español Rafael Lozano se clasificó este domingo para la semifinal de la categoría -55 kilos del torneo que pone el broche a la Copa del Mundo de boxeo que se celebra en Taskent (Uzbekistán), al imponerse al filipino Aaron Jude Bado por unanimidad (5-0).

Lozano peleará este martes, 1 de diciembre, con el uzbeko Asilbek Jalilov por un puesto en la final, a la que también aspirarán el ruso Iurii Avetian y el chino Jiamao Zhang.

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Otros tres españoles siguen en liza en el campeonato organizado por World Boxing, la federación internacional reconocida por el Comité Olímpico Internacional, y competirán mañana, lunes, en semifinales.

Son Laura Fuertes, en la categoría de -51 kilos, que se enfrentará con la china Xinyu Qi; Martín Molina, en -50 kilos, con el ruso Volodia Mnatsakanian, y Adrián Fresneda, en -85 kilos, con el indio Jungnoo Jugnoo.

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Las finales de la Copa del Mundo de World Boxing, que concluirán el próximo jueves, 3 de diciembre, cierran el circuito internacional de boxeo olímpico después de las pruebas que hubo en Foz de Iguaçu (Brasil) en abril y en Guiyang (China) en junio. EFE