29/11/2026 La presidenta del Govern, Marga Prohens, vota en las elecciones generales POLITICA PP

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La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha llamado a la participación "masiva" en las elecciones generales de este domingo que, a su entender, "son trascendentales".

Así se ha expresado la también líder del PP en Baleares en declaraciones a los medios tras ejercer su derecho a voto en el CEPA La Balanguera, en Palma.

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"Hoy, por fin, los ciudadanos tienen la palabra y el poder de decidir, de manera libre y democrática, el futuro de España y de Baleares", ha señalado Prohens, quien ha animado a acudir a las urnas "con ilusión y esperanza".

La presidenta ha deseado una participación "a la altura de la trascendencia de estas elecciones" y que esta noche haya unos resultados "claros y contundentes" fruto de la libre decisión de los ciudadanos.

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Asimismo, Prohens ha agradecido la labor de los miembros de las mesas electorales, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los profesionales de los medios de comunicación que trabajan durante esta jornada electoral.