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Ceuta, 29 nov (EFE).- Un juez de Ceuta ha decretado este domingo el ingreso en prisión de las dos personas detenidas cuando pilotaban sendas embarcaciones tipo phantom en cuyo interior había 21 migrantes marroquíes.

Según han informado a EFE fuentes judiciales, los dos detenidos -ambos españoles- han sido puestos a disposición del juez, que ha decretado su ingreso en prisión preventiva por un presunto delito de favorecimiento de la inmigración irregular.

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Ambos fueron arrestados en la madrugada del sábado como consecuencia del control del Servicio Marítimo por la continua salida de embarcaciones con migrantes que están en la ciudad tras la entrada masiva de finales de julio.

Los agentes advirtieron la navegación sospechosa de dos embarcaciones tipo phantom -de las que habitualmente se utilizan para el transporte de drogas-, por lo que procedieron a su intervención.

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En el primer caso, los agentes interceptaron la embarcación después de que el piloto intentara darse a la fuga, siendo finalmente detenido tras una persecución.

A bordo de la embarcación viajaban hasta 12 personas, todas ellas migrantes marroquíes que habían entrado en Ceuta los días 30 y 31 de julio.

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La segunda embarcación, también tipo phantom, fue interceptada después de que la misma sufriera una avería del motor en mitad del trayecto y que el piloto no dudara en arrojarse al mar para escapar a nado hacia la costa, dejando a la deriva a los 9 migrantes que iban a bordo.

La Guardia Civil consiguió el arresto del piloto, además de los tripulantes de la phantom. EFE